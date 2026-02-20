Секрет чистого бака: почему дальнобойщики и одноразовые перчатки важнее громкой рекламы на АЗС

Эксперты перечислили главные признаки хорошей АЗС и плохого бензина

Водители со стажем никогда не заезжают на ближайшую заправку неизвестного бренда, всегда стараются дотянуть до знакомой АЗС.

Чтобы ремонт топливной системы не пробил брешь в бюджете, следует обращать внимание на детали, которые гарантируют качество горючего лучше любого паспорта.

Выбирая место для дозаправки, стоит доверять не только громкому имени бренда, но и «поведению» самой станции. Эксперты советуют присматриваться к возрасту АЗС: новенькие колонки известных брендов, открывшиеся пару месяцев назад, практически исключают риск осадка и ржавчины в резервуарах.

Локация также важна при выборе качественной АЗС. Более надежны заправки в больших городах или вблизи них, а также вдоль крупных трасс и дорог.

Надежной приметой служит и наличие на заправке фур дальнобойщиков – эти водители где попало заправляться станут. Кроме того, официоз в мелочах (опрятный персонал, наличие перчаток и чистая парковка) выдает серьезных игроков, которым невыгодно портить репутацию дешевым топливом. А вот цена ниже рыночной – повод насторожиться.

Если же мотор внезапно начал «чихать», тупить при разгоне или потреблять топлива заметно больше обычного - скорее всего, в бак попала «бадяга».

Бывалые водители советуют не выкидывать чек, чтобы было с кого спросить за поломку, и никогда не заправляться в момент слива топлива из бензовоза – мощный поток поднимает со дна всю многомесячную грязь. Лучше доехать до проверенного места на минимальных остатках, чем лечить авто после сомнительной экономии.

