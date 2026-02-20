#
Сотни тысяч внедорожников Nissan могут вспыхнуть на ходу: подробности

Nissan отзывает 642 698 кроссоверов Rogue в США из-за риска пожара и потери тяги

Американское подразделение Nissan запускает масштабную отзывную кампанию, которая коснется почти 643 тысяч автомобилей.

Речь идет только об одной модели – кроссовере Rogue, который в России продается как X-Trail. Информацию подтвердило Национальное управление безопасности дорожного движения США (NHTSA).

Проблемы, из-за которых машины возвращают, разные, но одна из них напрямую связана с безопасностью. Примерно 324 тысячи автомобилей отзывают из-за дефектных подшипников двигателя. Их повреждение способно привести к утечке горячего масла, что в реальности грозит возгоранием силового агрегата прямо во время движения. Плюс ко всему эта же неисправность может стать причиной внезапной потери тяги, что само по себе опасно.

Еще для 319 тысяч кроссоверов Rogue угроза менее критичная, но тоже серьезная – поломка шестерен в корпусе дроссельной заслонки. Чтобы устранить все эти недостатки, официальные дилеры будут перепрошивать программное обеспечение блока управления двигателем, а поврежденные детали – менять.

Nissan Rogue
Ранее «За рулем» сообщал, что автомобили в России стали одними из самых дорогих в мире.

Источник:  Reuters
Ушакова Ирина
Фото:Nissan
20.02.2026 
Фото:Nissan
