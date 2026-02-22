#
Toyota Yaris Urbano
22 февраля
Ручная коробка вместо электроники: Toyota Yaris сделала ставку на драйв
Toyota порадовал фанатов механикой для...
Почему китайские автомобили плохо защищены от угона? Названы главные причины
22 февраля
Почему китайские автомобили плохо защищены от угона? Названы главные причины
Эксперт Кондрашов перечислил три главные...
Интерьер Toyota bZ Woodland 2026
22 февраля
Toyota готовит интересный аналог кроссовера RAV4 с хорошими внедорожными данными
Toyota анонсировала электрический кроссовер bZ...

Ручная коробка вместо электроники: Toyota Yaris сделала ставку на драйв

Toyota порадовал фанатов механикой для обновленных Yaris и Yaris Cross

Toyota без излишнего шума обновила семейство Yaris и Yaris Cross для японского рынка, сделав ставку на запросы настоящих энтузиастов.

Атом запускается в серию — раскрыт важный пункт оснащения

Главная сенсация скрывается под капотом спецверсии Z Urbano: теперь для обычного хэтчбека вновь доступна 6-ступенчатая механика в паре с 1,5-литровым атмосферником. Это настоящий подарок для тех, кто мечтает о драйве, но не готов раскошелиться на «заряженный» GR Yaris.

Впрочем, за появление механической коробки пришлось заплатить отказом от прогресса. Из списка оборудования исчезла передовая система Toyota Teammate Advanced Park, которая отвечала за автоматическую парковку и создавала эффект «прозрачного капота». Взамен салон украсил большой 10,5-дюймовый экран мультимедиа, уже знакомый европейцам, а гибридные версии обзавелись электрическим ручником.

Toyota Yaris Urbano
Дизайнеры тоже не остались в стороне, предложив свежие цвета кузова – горчичный для Yaris и оттенок Urban Lock для «кросса», а также затемненные зеркала и антенну-плавник.

Цены ожидаемо поползли вверх: хэтчбек прибавил в стоимости около 690 долларов, а его старший брат-кроссовер – почти 1200 долларов.

Продажи новинок стартуют в Японии со 2 марта.

Источник:  Carscoops
Алексеева Елена
22.02.2026 
