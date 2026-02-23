Совершенно новый внедорожник Toyota получит дизельный двигатель от Prado

Toyota представит Land Cruiser FJ с дизельным мотором объемом 2,8 л в 2029 году

Toyota Land Cruiser FJ в будущем может получить силовой агрегат, который кардинально изменит его характер. Речь идёт о планах японской марки добавить в линейку этой модели версию с 2,8-литровым турбодизелем, официальный дебют которой намечен на 2029 год.

Этот мотор уже хорошо знаком поклонникам бренда – он устанавливается на Prado, Hilux и Fortuner, построенные на платформе IMV. А вот для FJ он станет настоящим прорывом, ведь сейчас под капотом у внедорожника работает лишь 2,7-литровый бензиновый четырёхцилиндровый агрегат. Его отдача составляет 163 лошадиные силы и 246 Нм крутящего момента, а в паре с ним трудится шестиступенчатый автомат и система полного привода с отключаемыми передними колёсами.

Новый же дизель предлагает совсем другие цифры: 203 л.с. и впечатляющие 500 Нм момента. По сути, это готовое решение для покорения самого сложного бездорожья, где критически важна тяга на низких оборотах. Пиковая мощность у этого двигателя доступна уже в диапазоне 1600-2800 оборотов в минуту, что даёт машине уверенность на крутых подъёмах, в грязи или при буксировке прицепа. Причём, по некоторым данным, силовая установка может получить ещё и 48-вольтовую мягкую гибридную систему, хотя классическая шестиступенчатая АКП и подключаемый полный привод останутся неизменными.

Зато экономичность, характерная для дизелей, обещает серьёзно увеличить запас хода на одном баке по сравнению с нынешней бензиновой версией. Внешность же обновлённой модели, как ожидается, не претерпит радикальных изменений. Угловатые формы, ретро-стиль, брутальная чёрная пластиковая облицовка по периметру кузова и широкие колёсные арки – всё это останется визитной карточкой FJ, подчёркивая его готовность к любым испытаниям.

