Шохин: Европейским автоконцернам, помогающим ВСУ, путь в Россию заказан

Российские власти могут вскоре законодательно определить правила возвращения иностранных компаний, однако для тех, кто сотрудничает с военным сектором Украины, двери будут закрыты навсегда.

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин заявил, что, несмотря на наличие у многих ушедших брендов опционов на обратный выкуп активов, их вовлеченность в военно-техническую поддержку Киева станет непреодолимым препятствием.

Особое внимание в этом контексте привлекла французская Renault. Как отметили в посольстве РФ во Франции, автогигант, ранее сохранявший возможность вернуться на российский рынок, фактически лишился этого шанса, присоединившись к производству военных беспилотников. Дипломаты подчеркнули, что руководство компании выбрало стратегию «пушек вместо масла», поставив крест на своем гражданском бизнесе в России ради оборонных заказов.

В Госдуме подтверждают, что разработка четких критериев для «репатриантов» – вопрос ближайшего времени. По словам зампреда комитета по промышленности и торговле Александра Спиридонова, главной «меткой» станет именно поддержка Украины. При этом он уточнил, что практическое возвращение производителей станет возможным только после снятия основной части санкционного давления.

Однако даже те компании, которые теоретически могут вернуться, столкнутся с долгим путем восстановления. Эксперты полагают, что быстрее всего наладить поставки смогут фирмы-ресейлеры (формат «купил-продал»), тогда как запуск инвестиционных проектов и заводской сборки потребует многих лет и огромных вложений.

