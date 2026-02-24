#
МолнияВыиграй ЛадуЭлектромобильностьЖурнал на домРазборка неделиУтильсборСкидки на автоРейтингиАвтоподборТоварыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Названы самые дешевые кроссоверы российских брендов
24 февраля
Названы самые дешевые кроссоверы российских брендов
Топ-5 самых доступных кроссоверов российских...
Самый доступный кроссовер популярного бренда уже в РФ — первые фото
24 февраля
Самый доступный кроссовер популярного бренда уже в РФ — первые фото
В РФ появился первый компактный кроссовер...
Toyota Veloz
24 февраля
На рынок РФ пробился надежный 7-местный «японец». Стоит дешевле Chery Tiggo 8 Pro Max и Geely Okavango
Компактвэн Toyota Veloz появился в России –...

Россия готовит «черный список» для автогигантов: кто не вернется даже с опционом

Шохин: Европейским автоконцернам, помогающим ВСУ, путь в Россию заказан

Российские власти могут вскоре законодательно определить правила возвращения иностранных компаний, однако для тех, кто сотрудничает с военным сектором Украины, двери будут закрыты навсегда.

Рекомендуем
Атом запускается в серию — раскрыт важный пункт оснащения

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин заявил, что, несмотря на наличие у многих ушедших брендов опционов на обратный выкуп активов, их вовлеченность в военно-техническую поддержку Киева станет непреодолимым препятствием.

Особое внимание в этом контексте привлекла французская Renault. Как отметили в посольстве РФ во Франции, автогигант, ранее сохранявший возможность вернуться на российский рынок, фактически лишился этого шанса, присоединившись к производству военных беспилотников. Дипломаты подчеркнули, что руководство компании выбрало стратегию «пушек вместо масла», поставив крест на своем гражданском бизнесе в России ради оборонных заказов.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

В Госдуме подтверждают, что разработка четких критериев для «репатриантов» – вопрос ближайшего времени. По словам зампреда комитета по промышленности и торговле Александра Спиридонова, главной «меткой» станет именно поддержка Украины. При этом он уточнил, что практическое возвращение производителей станет возможным только после снятия основной части санкционного давления.

Рекомендуем
Итоги января на вторичке: Lada сохраняет четверть рынка, а Renault рвется вверх

Однако даже те компании, которые теоретически могут вернуться, столкнутся с долгим путем восстановления. Эксперты полагают, что быстрее всего наладить поставки смогут фирмы-ресейлеры (формат «купил-продал»), тогда как запуск инвестиционных проектов и заводской сборки потребует многих лет и огромных вложений.

Рекомендуем

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!

Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!

ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

Источник:  «Известия»
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Алексеева Елена
Фото:freepik / usertrmk
Количество просмотров 12
24.02.2026 
Фото:freepik / usertrmk
Поделиться:
Оцените материал:
0