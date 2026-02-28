#
Самый доступный седан Nissan возвращается

Nissan Versa получит 1,6-литровый мотор и вариатор

Компания Nissan официально представила обновленный седан Versa 2027 модельного года.

Модель третьего поколения получила радикально переработанную внешность в стиле старшей Murano, но у нее остались доступная цена и прежняя техническая начинка.

Производство новинки уже стартовало на заводе в мексиканском Агуаскальентесе, и первые официальные фотографии подтверждают: компания подготовила не просто легкий рестайлинг, а полноценный редизайн.

Автомобиль заметно преобразился благодаря раздельной светодиодной оптике, соединенной глянцевой черной вставкой, и узкой решетке радиатора. Задняя часть тоже не осталась без внимания – новые фонари придали силуэту четкость, а массивная надпись Versa на крышке багажника и перенесенный ниже номерной знак завершают обновленный образ.

Под капотом, судя по всему, серьезных сюрпризов не ожидается: платформа Nissan V осталась прежней, а вместе с ней и проверенный 1,6-литровый атмосферник. Вот только любителям механики придется попрощаться с мечтами – скорее всего, младший седан теперь будет исключительно с вариатором.

Самый доступный седан Nissan возвращается — фото 1608035

