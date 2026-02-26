#
Январь и февраль 2026 года стали для АВТОВАЗа худшими месяцами за 20 лет
В АВТОВАЗе назвали начало 2026 года худшим за...
Ввоз автомобилей в Россию рухнул почти на 60%
«Автостат»: в 2025 году импорт автотранспортных...
АВТОВАЗ дает передышку: цены на Лады не изменятся до лета
Костромин: АВТОВАЗ не планирует повышать цены...

Сцепление, датчики или топливо? Специалист рассказал, почему авто дергается при разгоне

Эксперт Ладушкин назвал причины рывков при разгоне и объяснил, чем это опасно

Рывки при разгоне автомобиля могут быть вызваны как банальным некачественным топливом, так и серьезными поломками сцепления или электроники.

О том, почему машина начинает дергаться и к чему приводит игнорирование проблемы, в беседе с Pravda.Ru рассказал руководитель компании LEM Solution Евгений Ладушкин.

По словам специалиста, чаще всего виновата некачественная горючая смесь, нарушающая процесс воспламенения. Однако причина может крыться и в неисправностях сцепления, которое пробуксовывает, или в ошибках датчиков двигателя, из-за которых мозг автомобиля неправильно готовит топливо. Водители автомобилей с автоматом тоже нередко сталкиваются с такой проблемой: коробка может дергаться при переключениях под нагрузкой.

Евгений Ладушкин подчеркнул, что езда с такими симптомами – это рискованная экономия. Если вовремя не обратить внимание на рывки, некачественное топливо способно убить двигатель, а коробка передач и вовсе потребует замены, что выльется в круглую сумму.

Эксперт советует не гадать, а сразу ехать на диагностику: в сервисе точно определят виновника – будь то плохой бензин, датчик или трансмиссия. Своевременный визит к специалистам не только решит проблему, но и спасет от дорогостоящего капремонта.

Алексеева Елена
Фото:freepik / stefamerpik
26.02.2026 
Фото:freepik / stefamerpik
