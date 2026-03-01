Новый электрический Hyundai Elexio 2026 сделан в Китае, но есть вопросы к качеству

Hyundai Elexio 2026 года, созданный в партнерстве с BAIC, появился в Австралии

Новейший электрический кроссовер Hyundai Elexio 2026 года, который уже называют одной из самых неоднозначных новинок бренда, официально вышел за пределы Китая и появился в Австралии.

В отличие от привычных моделей корейской компании, этот паркетник разработан в партнерстве с BAIC Motors и использует все преимущества производства в Поднебесной. Производитель позиционирует его как электрическую альтернативу популярному Tucson, призванную заполнить нишу между Kona EV и Ioniq 5.

Новинка получила уникальный для западного рынка 27-дюймовый дисплей во всю переднюю панель и лишилась традиционной «приборки» в пользу проекционного экрана.

Hyundai Elexio 2026 года

Несмотря на знакомую платформу E-GMP, Elexio использует более скромную 400-вольтовую систему, из-за чего зарядка с 10 до 80 процентов занимает 38 минут даже на мощной станции.

На тест-драйвах журналисты уже столкнулись с сыростью электроники: капризная система удержания в полосе и ложные срабатывания круиз-контроля вызывают вопросы.

К тому же гигантский экран, хоть и выглядит футуристично, оказался неудобным в управлении во время движения – до нужных кнопок приходится буквально тянуться. При цене от 58 990 австралийских долларов (3,2 млн рублей) новинка оказывается дороже таких конкурентов, как Tesla Model Y и Kia EV6, что ставит под сомнение амбициозные планы Hyundai сделать Elexio своим бестселлером в сегменте электрокаров.

