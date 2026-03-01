Экология
ЭлектромобилиБиотопливоУтилизацияЭкология
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Dacia Duster Spirit of Sand
1 марта
Представлена новая версия Дастера с полным приводом и внушительным запасом хода
Dacia представила серию Duster Spirit of Sand в...
Toyota Veloz
1 марта
Недорогой и надежный минивэн Toyota для большой семьи теперь можно купить в РФ
Toyota Veloz ввозят в РФ через параллельный...
Конкурс с призом! — задачка про цинк, толщиномер и китайский автомобиль
1 марта
Конкурс с призом! — задачка про цинк, толщиномер и китайский автомобиль
За ответ на задачу № 211 «Зачем легковому...

Новый электрический Hyundai Elexio 2026 сделан в Китае, но есть вопросы к качеству

Hyundai Elexio 2026 года, созданный в партнерстве с BAIC, появился в Австралии

Новейший электрический кроссовер Hyundai Elexio 2026 года, который уже называют одной из самых неоднозначных новинок бренда, официально вышел за пределы Китая и появился в Австралии.

Рекомендуем
Атом запускается в серию — раскрыт важный пункт оснащения

В отличие от привычных моделей корейской компании, этот паркетник разработан в партнерстве с BAIC Motors и использует все преимущества производства в Поднебесной. Производитель позиционирует его как электрическую альтернативу популярному Tucson, призванную заполнить нишу между Kona EV и Ioniq 5.

Новинка получила уникальный для западного рынка 27-дюймовый дисплей во всю переднюю панель и лишилась традиционной «приборки» в пользу проекционного экрана.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Hyundai Elexio 2026 года
Hyundai Elexio 2026 года

Несмотря на знакомую платформу E-GMP, Elexio использует более скромную 400-вольтовую систему, из-за чего зарядка с 10 до 80 процентов занимает 38 минут даже на мощной станции.

На тест-драйвах журналисты уже столкнулись с сыростью электроники: капризная система удержания в полосе и ложные срабатывания круиз-контроля вызывают вопросы.

Рекомендуем
5 мифов об электромобилях: пора перестать бояться и начать пользоваться

К тому же гигантский экран, хоть и выглядит футуристично, оказался неудобным в управлении во время движения – до нужных кнопок приходится буквально тянуться. При цене от 58 990 австралийских долларов (3,2 млн рублей) новинка оказывается дороже таких конкурентов, как Tesla Model Y и Kia EV6, что ставит под сомнение амбициозные планы Hyundai сделать Elexio своим бестселлером в сегменте электрокаров.

Hyundai Elexio 2026 года
Hyundai Elexio 2026 года
Hyundai Elexio 2026 года
Hyundai Elexio 2026 года
Hyundai Elexio 2026 года
Hyundai Elexio 2026 года

Рекомендуем

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!

Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!

ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

  • «За рулем» можно читать и в MAX

Источник:  Carscoops
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Алексеева Елена
Фото:Hyundai
Количество просмотров 14
01.03.2026 
Фото:Hyundai
Поделиться:
Оцените материал:
0