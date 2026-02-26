#
Январь и февраль 2026 года стали для АВТОВАЗа худшими месяцами за 20 лет
26 февраля
Январь и февраль текущего года стали для АВТОВАЗа худшими месяцами за последние 20 лет, а авторынок в целом опустился до минимума за последние четыре года, заявил вице-президент по продажам и маркетингу российского автогиганта Дмитрий Костромин в ходе выступления на форуме ForAuto-2026.

По его словам, 2025 год был «тяжелым как по продажам, так и по общей динамике», а четвертый квартал он назвал «слабым». «В завершение прошлого года мы делали прогнозы, как начнется 2026 год, и, к сожалению, он начался еще хуже, чем мы прогнозировали. На мой взгляд, это, наверное, худшие январь-февраль за последние 20 лет ведения статистики», – заявил Костромин.

В январе в РФ было реализовано чуть более 19,6 тысячи новых машин бренда Lada, что почти на 24,4% меньше, чем в том же месяце 2025 года (данные «Автостата»). Отчет о продажах за февраль пока не опубликован, но вряд ли приходится ожидать улучшение показателей.

Ранее «За рулем» сообщал , что названы 10 лучших семейных подержанных кроссоверов с ценой до 1 млн рублей.

  • «За рулем» можно читать и в MAX

Источник:  Интерфакс
Ушакова Ирина
Фото:АВТОВАЗ | Depositphotos
