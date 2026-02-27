#
Не просто скрежет: 4 звука в тормозах, которые нельзя игнорировать

Визг, стук или скрежет — каждый из этих шумов в тормозах имеет свою причину

Тормозная система любит тишину, и если при нажатии на педаль вместо уверенного замедления вы слышите посторонние звуки, значит, машина просит о помощи.

Диагностировать многие проблемы можно на слух, не заезжая на подъемник. Самый опасный сигнал – металлический скрежет с вибрацией на руле. Обычно он означает, что колодки стерлись до нуля, и их металлическая основа начала вгрызаться в тормозной диск. Если вовремя не заменить колодки, ремонт диска влетит в копеечку.

Не менее раздражающий звук – пронзительный визг или скрип при торможении. Часто так ведут себя либо слишком дешевые колодки, либо специальные индикаторы износа – металлические пластинки, которые начинают пищать, напоминая о скорой замене. Впрочем, причиной может быть и обычный камешек, застрявший между колодкой и диском.

Если при торможении слышен глухой стук или дребезг, дело, скорее всего, в ослабленных креплениях. Возможно, открутился болт суппорта или появился люфт в направляющих. Ехать с такой неисправностью опасно: колесо может повести себя непредсказуемо.

Иногда звук сопровождается биением педали – это верный признак того, что тормозной диск повело от перегрева.

Чтобы продлить жизнь механизмам, старайтесь тормозить плавно и заранее, используя замедление двигателем.

