#
МолнияВыиграй ЛадуЭлектромобильностьЖурнал на домРазборка неделиУтильсборСкидки на автоРейтингиАвтоподборТоварыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Этот удобный снегоуборщик поможет быстро и легко почистить снег
27 февраля
Этот удобный снегоуборщик поможет быстро и легко почистить снег
Опубликован обзор аккумуляторного ручного...
Исследование: медиасервисы VK появились на 120 тыс. китайских машин
27 февраля
Исследование: медиасервисы VK появились на 120 тыс. китайских машин
VK: медиасервисы компании установлены на 20%...
Обошли Honda и Ford: эти «китайцы» входят в десятку лидеров мирового авторынка
27 февраля
Обошли Honda и Ford: эти «китайцы» входят в десятку лидеров мирового авторынка
CarNewsChina: BYD, SAIC и Geely вошли в топ-10...

Новый кроссовер Toyota с левым рулем появился в продаже по доступной цене

В РФ начались продажи новых кроссоверов Toyota Raize стоимостью от ₽1,75 млн

На российский рынок через параллельный импорт начали попадать компактные кроссоверы Toyota Raize– самые маленькие и бюджетные SUV в глобальной линейке бренда. Машину в основном привозят под заказ, цена на классифайдах начинается от 1,75 миллиона рублей.

Рекомендуем
«Росатом» построит электрозарядки там, где они нужнее всего

Это предложение выглядит заметно выгоднее официальных моделей того же класса. К примеру, локализованный Tenet T4 2025 года, он же Chery, обойдется минимум в 2 295 000 рублей. Белорусский Belgee X50 стоит от 2,48 млн, а новинка Changan CS35 Max – почти 2,6 миллиона.

Поставки и комплектации Raize

В Россию Raize везут в двух вариантах: праворульном из Японии и леворульном из ОАЭ. За 1,75 млн рублей одна из владивостокских компаний готова привезти базовую японскую версию с правым рулем. В ее оснащение входят простой пластиковый руль, кондиционер, механический стояночный тормоз и стальные диски с декоративными колпаками.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Чуть дороже, за 1,79 млн, та же фирма предлагает более оснащенный праворульный вариант. На фотографиях у него виден кожаный мультифункциональный руль, однозонный климат-контроль, противотуманные фары и литые диски.

Toyota Raize
Toyota Raize

Леворульные автомобили из Эмиратов стоят дороже. Самый простой вариант из Владивостока оценили в 1,95 млн рублей – за эти деньги будет кондиционер и руль с упрощенной мультифункцией только для управления медиасистемой. В Чебоксарах и Москве за аналогичную поставку просят около 1,98 млн, а в Омске и Краснодаре цены доходят до 2,2 и 2,25 миллиона соответственно.

Toyota Raize
Toyota Raize

Под капотом у всех этих машин обычно стоит атмосферный 1,2-литровый мотор WA-VE на 87 лошадиных сил в паре с вариатором. Однако в продаже с пробегом чаще встречаются Raize с другим силовым агрегатом – турбированным 1,0-литровым двигателем мощностью 98 л. с., который тоже работает с вариатором D-CVT от Daihatsu.

Например, в Новосибирске новый леворульный Raize с 98-сильным мотором продают за 2,15 млн рублей. В Екатеринбурге и Магнитогорске цена на такую же модель начинается от 2,3 млн, а частное предложение из Петрозаводска и вовсе оценивается в 2,4 миллиона.

Рекомендуем

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!

Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!

ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

Ранее «За рулем» сообщал, что популярный кроссовер подешевел после обновления.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник:  «Автоновости дня»
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Фото:Toyota
Количество просмотров 26
27.02.2026 
Фото:Toyota
Поделиться:
Оцените материал:
0