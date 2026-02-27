Новый кроссовер Toyota с левым рулем появился в продаже по доступной цене

В РФ начались продажи новых кроссоверов Toyota Raize стоимостью от ₽1,75 млн

На российский рынок через параллельный импорт начали попадать компактные кроссоверы Toyota Raize– самые маленькие и бюджетные SUV в глобальной линейке бренда. Машину в основном привозят под заказ, цена на классифайдах начинается от 1,75 миллиона рублей.

Это предложение выглядит заметно выгоднее официальных моделей того же класса. К примеру, локализованный Tenet T4 2025 года, он же Chery, обойдется минимум в 2 295 000 рублей. Белорусский Belgee X50 стоит от 2,48 млн, а новинка Changan CS35 Max – почти 2,6 миллиона.

Поставки и комплектации Raize

В Россию Raize везут в двух вариантах: праворульном из Японии и леворульном из ОАЭ. За 1,75 млн рублей одна из владивостокских компаний готова привезти базовую японскую версию с правым рулем. В ее оснащение входят простой пластиковый руль, кондиционер, механический стояночный тормоз и стальные диски с декоративными колпаками.

Чуть дороже, за 1,79 млн, та же фирма предлагает более оснащенный праворульный вариант. На фотографиях у него виден кожаный мультифункциональный руль, однозонный климат-контроль, противотуманные фары и литые диски.

Toyota Raize

Леворульные автомобили из Эмиратов стоят дороже. Самый простой вариант из Владивостока оценили в 1,95 млн рублей – за эти деньги будет кондиционер и руль с упрощенной мультифункцией только для управления медиасистемой. В Чебоксарах и Москве за аналогичную поставку просят около 1,98 млн, а в Омске и Краснодаре цены доходят до 2,2 и 2,25 миллиона соответственно.

Toyota Raize

Под капотом у всех этих машин обычно стоит атмосферный 1,2-литровый мотор WA-VE на 87 лошадиных сил в паре с вариатором. Однако в продаже с пробегом чаще встречаются Raize с другим силовым агрегатом – турбированным 1,0-литровым двигателем мощностью 98 л. с., который тоже работает с вариатором D-CVT от Daihatsu.

Например, в Новосибирске новый леворульный Raize с 98-сильным мотором продают за 2,15 млн рублей. В Екатеринбурге и Магнитогорске цена на такую же модель начинается от 2,3 млн, а частное предложение из Петрозаводска и вовсе оценивается в 2,4 миллиона.

Рекомендуем РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ! Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!



ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

Ранее «За рулем» сообщал, что популярный кроссовер подешевел после обновления.