Полный привод, теплые опции, мощные моторы: какое оснащение получат новые Волги

Глава Volga Фадеева: Мощность двигателей Volga — в районе 200 л. с.

Возрожденная марка Volga начнет выпускать свои автомобили во второй половине 2026 года. Глава бренда Татьяна Фадеева раскрыла первые детали о будущих моделях.

По ее словам, все машины будут относиться к большому D-классу, сохраняя традиционный образ Волги как просторного и надежного автомобиля. На старте продаж покупателям предложат три варианта: один седан и два кроссовера. Причем кроссоверы точно получат полный привод, а силовые агрегаты для всей линейки планируют сделать мощностью примерно 200 лошадиных сил.

Оснащение будет разнообразным. Для каждой модели подготовят как минимум три комплектации с разным набором опций, хотя их полный список станет известен ближе к началу продаж. Зато уже точно решено, что все без исключения автомобили получат так называемый зимний пакет.

Фадеева подчеркнула, что для России теплые опции вроде подогрева сидений и стекол – не роскошь, а необходимость, вспомнив про недавние снегопады в Москве. Полный привод для кроссоверов она назвала таким же обязательным условием.

Таким образом, новая Волга изначально проектируется с оглядкой на суровые климатические условия и запросы отечественного покупателя, делая ставку на комфорт, проходимость и базовый набор полезных в холодное время года функций.

Ранее «За рулем» сообщал, что популярный кроссовер подешевел после обновления.

Источник:  Autonews
Ушакова Ирина
Фото:Размик Закарян/URA.RU/ТАСС
27.02.2026 
