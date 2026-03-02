От 550 тыс. рублей: названы самые доступные новые автомобили в России

Эксперт Мосеев перечислил пять новых машин по цене до 1 млн рублей

Несмотря на общий рост цен, на рынке все еще можно найти новые автомобили, чья стоимость начинается в районе полумиллиона рублей. Аналитик авторынка Олег Мосеев как раз подготовил актуальный рейтинг пяти самых доступных моделей, учитывая цены на базовые версии и действующие государственные субсидии для покупателей.

Абсолютным лидером по доступности стал компактный электрокар Eonyx M2 , который собирают в Калининграде. За счет господдержки его цена опускается до 546 тысяч рублей, хотя без нее машина стоит уже 840 тысяч.

Второе место прочно удерживает Lada Granta – бессменный хит продаж. Самую простую комплектацию этой модели со скидкой по льготной программе в 169 тысяч рублей можно приобрести за 840 тысяч.

Lada Granta

Бронза у легендарной Нивы, трехдверной Lada Ni v a Legend. Этой модели в следующем году исполнится полвека, но она по-прежнему в строю. Минимальная цена с учетом субсидии в 215 400 рублей составляет 861 400 рублей.

Четвертой в списке значится новинка – седан Lada Iskra. На нее действует самая крупная скидка из представленных, целых 254 400 рублей. Так что базовую версию реально получить за 1 017 600 рублей.

Lada Iskra

Замыкает топ-5 другой внедорожник от АВТОВАЗа – Lada Niva Travel. Дилеры просят за него от 1 070 400 рублей, если участвовать в программе господдержки. Без нее цена начинается с 1 338 000 рублей.

Кстати, если рассматривать машины без всяких субсидий, то картина немного меняется. На четвертое место по доступности вышел бы седан Kaiyi E5 калининградской сборки (от 1 225 000 рублей), а на пятое – та же Lada Iskra, но уже по полной цене в 1 272 000 рублей.

