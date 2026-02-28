Китайские автобренды в России: кто останется, а кто уйдет в 2026-м?

Эксперт Коган: Какие китайские автобренды могут уйти с рынка РФ в 2026 году

Китайские автобренды в России сейчас проходят этап естественного отбора, и это, по сути, признак взросления рынка. Такую точку зрения высказал основатель компании «ВсеИзКитая», председатель комитета по работе с Китаем Ассоциации экспортеров и импортеровАндрей Коган.

Комментарий эксперта

Андрей Коган , председатель комитета по работе с Китаем Ассоциации экспортеров и импортеров:

–Рынок четко поделился на лидеров и аутсайдеров, тройка лидеров рынка – это Haval, Geely и Chery (включая суббренды Omoda, Jaecoo), а также локализованные Tenet и Belgee, – заняла прочные позиции, наладила логистику и локализацию. Игроки второго эшелона попали в зону риска именно из-за слабой дистрибуции и невысоких продаж. Отдельно стоит прокомментировать ситуацию с GAC GS3. Да, модель исчезла с сайта. При этом сам бренд GAC остается в России и готовит к запуску новые модели (GAC S7, S9). Это тактическая пауза и смена приоритетов.

Андрей Коган считает, что вместо прежнего хаоса на смену приходит системная работа с крупными и ответственными партнерами.

Процесс, который Коган называет «чисткой рядов», идет сразу по двум направлениям. С одной стороны, около десяти марок, которые так и не смогли выйти в плюс по продажам, с высокой вероятностью покинут страну уже в 2026 году. Речь идет об автопроизводителях так называемого второго эшелона, чьи бизнес-модели в российских условиях оказались нежизнеспособными.

С другой стороны, рынок будет консолидироваться вокруг лидеров. Останутся только те игроки, которые готовы серьезно вкладываться в локализацию производства, развивать сервисные сети и вести грамотный маркетинг. Те же, кто не обеспечил владельцам доступ к запчастям и качественному обслуживанию, рано или поздно уйдут, оставив после себя лишь проблемы.

Для российского бизнеса такая перезагрузка – скорее хороший знак. Она означает переход от эпизодических поставок к долгосрочному и предсказуемому партнерству.

В середине февраля такие компании, как Rox Motor, Bestune и Dongfeng, официально опровергли информацию о планах покинуть Россию. По итогам прошлого года продажи этих брендов составили 515, 4845 и 1693 легковых автомобиля соответственно.

