Самое интересное за неделю — дайджест «За рулем»

Дайджест самых заметных новостей этой недели

В Нижнем Новгороде начали производство моделей «Волга»

Новый автомобильный проект «Волга» стартовал в Нижнем Новгороде, объявило акционерное общество «Производство легковых автомобилей». Первые машины легендарной марки начнут продавать в третьем квартале этого года.

В РФ будут выпускать новые дешевые отечественные машины: что об этом известно

Калининградский холдинг «Автотор» намерен пополнить линейку бренда Eonyx новинками. Сейчас в новом промышленном кластере «Автотора» собирают три модели: двухместный городской электрокроссовер City (M2), а также коммерческие версии – Cargo и Pickup с открытым кузовом. Дилеры уже начали предлагать их по сниженным ценам. Так, Eonyx City (M2) сейчас можно купить за 546 тысяч рублей.

Новые Москвич М70 и М90 — первые фото интерьера

В рамках XVI ежегодного форума автобизнеса ForAuto-2026 в Москве прошла первая публичная презентация кроссоверов Москвич М70 и М90 . Первые снимки с места событий опубликовало издание «За рулем».

«АГР» и Defetoo будут выпускать кроссоверы под российским брендом Jeland

Холдинг «АГР» и его технологический партнер Defetoo вдохнули жизнь в опустевшие цеха в Шушарах. Купленные в прошлом году корпуса представляли собой бетонные коробки без единого станка и проводки, однако уже этим летом конвейер заработает. Теперь на предприятии, рассчитанном на выпуск 100 тысяч автомобилей в год, начнут собирать кроссоверы молодого российского бренда Jeland .

Кроссовер Lada Azimut с механической коробкой — что будет в простых версиях?

На днях в столице в объектив к очевидцам попался перспективный кроссовер Lada Azimut в камуфляжной пленке, припаркованный рядом с универсалом Iskra SW Cross. Уточняется, это машина из опытно-промышленной партии, а комплектация – базовая, то есть похожим образом будет оснащен самый доступный Азимут серийного производства.

