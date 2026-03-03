Весенний прогноз цен на автомобили: эксперты ожидают подорожание

Эксперт Петров: C 1 апреля машины станут дороже еще на 5-20%

Представители дилерского сообщества и авторынка сошлись во мнении, что весной 2026 года рост цен на новые автомобили продолжится. За первые два месяца года машины уже прибавили в цене 2-4% относительно декабря 2025-го.

Основные факторы роста цен

По прогнозам Ильи Петрова («Авилон»), в марте повышение составит 2-3%, а с 1 апреля возможен скачок на 5-20% в зависимости от модели. Причина – ужесточение правил расчета утилизационного сбора для иномарок, ввозимых из стран ЕАЭС. Сильнее всего это ударит по дорогим автомобилям, ввозимым по параллельному импорту.

Николай Иванов («Рольф») связывает подорожание с уходом с рынка «прошлогодних» автомобилей, которые продавались со скидками. На смену им приходят машины 2026 года выпуска без специальных дисконтов. По его оценке, с марта цены могут вырасти до 7%. Кроме того, он отмечает риск дефицита некоторых локализованных моделей (например, Haval H7, Evolute I-Space, Belgee X50), что также подстегнет цены.

Что сдерживает цены

Основатель маркетплейса Fresh Денис Мигаль напоминает, что открытие новых производств в России и локализация сборки помогают сдерживать рост, но не отменяют его. При этом массовых распродаж, подобных прошлогодним, ждать не стоит: склады дилеров сейчас практически пусты.

На этом фоне АВТОВАЗ объявил о заморозке цен на всю линейку Lada в первом полугодии 2026 года. Январская индексация станет единственной в данный период.

Влияние ключевой ставки

Февральское снижение ключевой ставки до 15,5% эксперты называют позитивным сигналом, однако для оживления кредитных продаж ставка должна опуститься до 10-12%.

Ранее «За рулем» сообщал , что Topspeed перечислил 10 самых доступных кроссоверов с просторным салоном на 2025-2026 годы.