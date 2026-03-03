Популярный бренд прокомментировал сообщения о сокращении модельного ряда в РФ

BAIC опроверг информацию об уходе внедорожника BJ40 с российского рынка

Китайский автопроизводитель BAIC официально заявил, что информация о сворачивании продаж рамного внедорожника BJ40 на российском рынке не соответствует действительности. Ранее ряд изданий сообщал о возможном пересмотре модельного ряда компании в России, но в офисе марки эти данные назвали неверными.

По словам представителей бренда, модель вовсе не уходит, а, наоборот, скоро вернется в салоны. «В настоящее время ожидается получение ОТТС, после чего модель будет доступна для продаж в России», – пояснили в компании. Проще говоря, автомобиль проходит необходимые бюрократические процедуры для официального возвращения.

Примечательно, что на сайте BAIC страница BJ40 сейчас действительно выглядит загадочно: все данные о комплектациях и ценах скрыты. Под изображением машины указано лишь, что она скоро появится в продаже, что косвенно подтверждает слова производителя о подготовке к выходу на рынок, а не о закрытии модели.

BAIC BJ40

В феврале компания уже анонсировала в России флагманский BJ40 нового поколения, который у нас будет называться BJ41. Его премьера запланирована на 2026 год, хотя подробностей о новинке пока почти нет. Получается, бренд не сокращает, а, в общем-то, обновляет свое предложение рамных внедорожников, планируя вывести на рынок сразу две актуальные версии.

Ранее «За рулем» сообщал, что самый популярный кроссовер Чери обновился.