Популярный бренд прокомментировал сообщения о сокращении модельного ряда в РФ

#
МолнияЭлектромобильностьЖурнал на домРазборка неделиШиныСкидки на автоРейтингиУтильсборТоварыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
20 марта
20 марта
20 марта
BAIC опроверг информацию об уходе внедорожника BJ40 с российского рынка

Китайский автопроизводитель BAIC официально заявил, что информация о сворачивании продаж рамного внедорожника BJ40 на российском рынке не соответствует действительности. Ранее ряд изданий сообщал о возможном пересмотре модельного ряда компании в России, но в офисе марки эти данные назвали неверными.

По словам представителей бренда, модель вовсе не уходит, а, наоборот, скоро вернется в салоны. «В настоящее время ожидается получение ОТТС, после чего модель будет доступна для продаж в России», – пояснили в компании. Проще говоря, автомобиль проходит необходимые бюрократические процедуры для официального возвращения.

Примечательно, что на сайте BAIC страница BJ40 сейчас действительно выглядит загадочно: все данные о комплектациях и ценах скрыты. Под изображением машины указано лишь, что она скоро появится в продаже, что косвенно подтверждает слова производителя о подготовке к выходу на рынок, а не о закрытии модели.

СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

В феврале компания уже анонсировала в России флагманский BJ40 нового поколения, который у нас будет называться BJ41. Его премьера запланирована на 2026 год, хотя подробностей о новинке пока почти нет. Получается, бренд не сокращает, а, в общем-то, обновляет свое предложение рамных внедорожников, планируя вывести на рынок сразу две актуальные версии.

Источник:  «Российская газета»
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Фото:BAIC
Количество просмотров 2750
03.03.2026 
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о BAIC BJ40Plus

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв