Легендарный неубиваемый внедорожник снова можно купить в России: называем цены

АВТОВАЗ начал выпуск заднеприводных фургонов SKM
Несмотря на все сложности с логистикой и растущий утильсбор, в России снова можно купить новый полноразмерный внедорожник Toyota Sequoia . Автомобиль, который эксперты называют одним из самых надежных в мире, привозят под заказ и предлагают из наличия по цене от 12 миллионов рублей.

На российском рынке представлено несколько версий этого японского SUV. Минимальная цена (12 млн рублей) установлена на Sequoia в комплектации Platinum, которую компании из Подмосковья и Владивостока готовы привезти под заказ. В оснащение входят цифровая приборная панель, мультимедиа с крупным экраном и беспроводными Apple CarPlay/Android Auto, многозонный климат, адаптивный круиз-контроль, а также подогрев и вентиляция передних кресел.

Toyota Sequoia
За автомобили из наличия в Москве просят больше. Capstone (от 13,39 млн руб.): роскошная версия с 22-дюймовыми дисками, выдвижными порогами, отделкой полуанилиновой кожей, проекционным дисплеем, панорамной крышей и цифровым зеркалом заднего вида.

TRD Pro (от 13,498 млн руб.): «внедорожное» исполнение с амортизаторами Bilstein, 18-дюймовыми коваными дисками, красными приводными валами, спортивными педалями и расширенным функционалом для бездорожья, включая систему поддержания скорости на сложном рельефе. Мультимедиа здесь с 14-дюймовым экраном и аудиосистемой JBL с 14 динамиками.

Limited (от 14,3 млн руб.): версия с полным набором опций: светодиодная оптика, зимний пакет (подогревы руля, лобового стекла и сидений), камеры кругового обзора, электрорегулировки кресел с памятью и 22-дюймовые литые диски.

Интерьер Toyota Sequoia
Все Sequoia, представленные на нашем рынке, оснащаются гибридной силовой установкой i-Force Max. Она включает 3,5-литровый бензиновый V6 с двойным турбонаддувом и электромотор. Суммарная отдача системы – внушительные 437 лошадиных сил и 790 Нм крутящего момента. Работает эта связка в паре с классическим 10-ступенчатым автоматом, привод – только полный.

Напомним, что осенью прошлого года Toyota Sequoia возглавила рейтинг самых надежных и долговечных автомобилей по версии аналитического агентства iSeeCars: эксперты заключили, что этот внедорожник с наибольшей вероятностью без серьезных проблем преодолеет 400 тысяч километров пробега.

Ранее «За рулем» сообщал , что самый популярный кроссовер Чери обновился.

Источник:  Автоновости дня
Ушакова Ирина
Фото:Toyota
