МолнияЭлектромобильностьЖурнал на домРазборка неделиШиныСкидки на автоРейтингиУтильсборТоварыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Будет ли спрос на новые Волги: ответ дилеров

Эксперт Паршенцев: Россияне активно интересуются возрожденной маркой Volga

Крупнейшие дилерские холдинги России внимательно присматриваются к возрожденной марке Volga. Представители Major, «Рольфа» и Favorit Motors высказались о перспективах марки.

Рекомендуем
В компании Major заявили, что наблюдают заметный интерес россиян к бренду Volga. По словам директора по продажам новых автомобилей Паршенцева, клиенты (частные и корпоративные) регулярно спрашивают о будущих моделях. При этом он отметил, что прогнозировать объемы спроса пока рано. Необходимо подождать, когда появятся машины и станут известны цены.

В Favorit Motors и «Рольфе» также отметили, что интерес к современным отечественным автомобилям есть. Но говорить о сформированном и устойчивом спросе пока преждевременно.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Ранее сообщалось, что на заводе в Нижнем Новгороде началось тестовое производство автомобилей под брендом Volga. На старте продаж в линейку возрожденной марки войдут три модели: кроссоверы сегментов D-SUV (полноразмерный) и C-SUV (среднеразмерный), а также седан D-класса.

Рекомендуем
В пресс-службе компании заявляли, что автомобили Volga предоставят своим владельцам высокий уровень комфорта, безопасности и инновационные технологии. По словам производителя, каждая модель будет иметь лаконичный дизайн, просторный эргономичный салон с натуральными материалами отделки и пакет теплых опций, способный обеспечить комфортную и надежную эксплуатацию в условиях русской зимы.

Ранее «За рулем» сообщал , что в РФ начались продажи новой версии лифтбека Lada Granta по цене от 1 млн рублей.

  • «За рулем» можно читать и в MAX

Источник:  Autonews
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Фото:Размик Закарян/URA.RU/ТАСС
Количество просмотров 4313
05.03.2026 
Поделиться:
Оцените материал:
-1