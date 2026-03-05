Будет ли спрос на новые Волги: ответ дилеров

Эксперт Паршенцев: Россияне активно интересуются возрожденной маркой Volga

Крупнейшие дилерские холдинги России внимательно присматриваются к возрожденной марке Volga. Представители Major, «Рольфа» и Favorit Motors высказались о перспективах марки.

В компании Major заявили, что наблюдают заметный интерес россиян к бренду Volga. По словам директора по продажам новых автомобилей Паршенцева, клиенты (частные и корпоративные) регулярно спрашивают о будущих моделях. При этом он отметил, что прогнозировать объемы спроса пока рано. Необходимо подождать, когда появятся машины и станут известны цены.

В Favorit Motors и «Рольфе» также отметили, что интерес к современным отечественным автомобилям есть. Но говорить о сформированном и устойчивом спросе пока преждевременно.

Ранее сообщалось, что на заводе в Нижнем Новгороде началось тестовое производство автомобилей под брендом Volga. На старте продаж в линейку возрожденной марки войдут три модели: кроссоверы сегментов D-SUV (полноразмерный) и C-SUV (среднеразмерный), а также седан D-класса.

В пресс-службе компании заявляли, что автомобили Volga предоставят своим владельцам высокий уровень комфорта, безопасности и инновационные технологии. По словам производителя, каждая модель будет иметь лаконичный дизайн, просторный эргономичный салон с натуральными материалами отделки и пакет теплых опций, способный обеспечить комфортную и надежную эксплуатацию в условиях русской зимы.

