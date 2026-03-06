Глыба с крыши повредила машину: эксперт рассказал, как заставить коммунальщиков заплатить

Получить возмещение за испорченное авто после схода снега можно и без каско

Весенние перепады температуры превращают крыши домов в источник опасности для припаркованных автомобилей.

Руководитель центра урегулирования убытков «СберСтрахования» Егор Лысой объяснил, как действовать автовладельцу, если его машина пострадала от схода снега или наледи, и раскрыл простой алгоритм получения компенсации даже при отсутствии дорогостоящего полиса каско.

Первое, что нужно сделать, – не трогать обломки льда и вызвать полицию по номерам 102 или 112 для официальной фиксации происшествия.

До приезда правоохранителей эксперт советует устроить фотосъемку: запечатлеть не только вмятины на кузове и разбитые стекла, но и общий план здания, с которого упала наледь, место парковки и госномер авто. Все собранные материалы затем нужно передать в свою страховую компанию, где подскажут дальнейший порядок действий.

Даже если у вас нет каско, шанс взыскать убытки остается: виновным признают организацию, отвечающую за содержание постройки – управляющую компанию или собственника здания. По словам эксперта, сначала направляется досудебная претензия с расчетом ущерба, а при отказе вопрос решается в суде.

Однако суд встанет на сторону водителя, только если тот не парковался под знаком, запрещающим стоянку, и не проигнорировал предупреждения о чистке крыши.

Если нарушений нет, ответчика обяжут возместить ущерб в течение месяца.

Источник:  «Известия»
Алексеева Елена
Фото:Николай Кисличко/ТАСС
06.03.2026 
