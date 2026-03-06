#
Продлят жизнь мотора и подвески: эти процедуры нужно сделать с машиной весной

Эксперт Родионов рассказал, что обязательно нужно сделать с авто в начале весны

Технический директор международной сети автосервисов Fit Service Никита Родионов привел список обязательных весенних проверок.

По его словам, выполнение этого минимального набора работ поможет продлить жизнь двигателю, подвеске и аккумулятору, а также избежать серьезных трат летом.

1. Чистка радиаторов и диагностика системы охлаждения

За зиму передняя часть авто покрывается слоем грязи и реагентов, которые забивают соты радиатора. Это грозит перегревом и износом вентиляторов. Эксперт предупреждает: пытаться промыть радиатор самостоятельно мойкой высокого давления опасно – можно деформировать соты. Лучше доверить это профессионалам, которые разберут узел и проверят состояние охлаждающей жидкости.

2. Тормоза и ходовая часть

Соль и влага, окружавшие тормоза всю зиму, могут вызвать коррозию и закисание направляющих суппортов. Это приводит к неравномерному износу колодок и перегреву. Также весной стоит обратить внимание на подвеску: мороз делает резиновые элементы хрупкими, появляются микротрещины. Игнорирование этих дефектов грозит заменой рычагов. Отдельный пункт – проверка развала-схождения после зимних дорог.

3. Климатическая система

Неработающий зимой кондиционер становится рассадником бактерий. Эксперт рекомендует заменить салонный фильтр и провести обработку испарителя. Это решит проблему запотевания стекол, устранит запах сырости и снизит нагрузку на компрессор, предотвращая его поломку в жару.

4. Замена масла

Зимний режим эксплуатации (короткие поездки, долгие прогревы) приводит к накоплению конденсата и топлива в масле, снижая его свойства. Если пробег приближается к 7–8 тысячам километров, а зима была сложной, эксперт советует заменить масло весной, чтобы обеспечить двигателю свежую смазку на теплое время года.

5. Аккумулятор и электрика

Морозы и короткие поездки истощают ресурс батареи. Весной стоит проверить плотность электролита и пусковой ток, а также очистить клеммы от окислов. Это обеспечит стабильное питание бортовой сети и предотвратит сбои электроники.

Ранее «За рулем» сообщал, что в продажу вышел новый дешевый кроссовер Nissan с атмосферным мотором.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник:  «Российская газета»
Фото:Сергей Петров/NEWS.ru/TACC
06.03.2026 
0