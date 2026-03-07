#
МолнияЭлектромобильностьЖурнал на домРазборка неделиУтильсборСкидки на автоРейтингиАвтоподборТоварыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Проведите эти работы с автомобилем перед весной, и он прослужит вам долгие годы
7 марта
Проведите эти работы с автомобилем перед весной, и он прослужит вам долгие годы
Эксперт Ершов представил список...
Прототип новой Toyota Celica WRC
7 марта
Слухи о новой «заряженной» Celica нашли подтверждение
Прототип раллийного автомобиля Toyota Celica...
Первый тест-драйв Москвича М70!
7 марта
Первый тест-драйв Москвича М70!
В новом выпуске «Разборки недели» разбираем...

В России появился новый добротный кроссовер Volkswagen чуть дороже миллиона

Volkswagen T-Cross из Японии и Китая появился в России с ценой от 1,3 млн рублей

Продажи нового кроссовера Volkswagen T-Cross стартовали в России, причём машину можно заказать как из Японии, так и из Китая. Самая доступная версия – праворульный японский вариант – оценивается в 1,3 миллиона рублей, что заметно дешевле многих одноклассников из КНР.

Volkswagen T-Cross
Volkswagen T-Cross

Рекомендуем
Снег и мороз: как пережил зиму недорогой седан белорусской сборки?

На фоне официальных «китайцев» T-Cross выглядит бюджетным предложением. К примеру, Chery Tiggo 4 или его двойник Tenet стартуют с отметки в 2,04 млн рублей. За белорусский Belgee X50 просят уже от 2,48 млн, а за актуальный Changan CS35 Plus – минимум 2,65 млн. Получается, заявленная цена немецкого кроссовера оказывается на миллион рублей ниже.

За базовые 1,3 млн рублей компания из Владивостока готова доставить праворульный T-Cross в комплектации Active. Автомобиль будет иметь тканевую отделку салона, кожаный мультируль, светодиодную оптику с датчиком света, а также камеру заднего вида, датчик дождя и систему бесключевого доступа с кнопкой старта. Дополняют список двухзонный климат-контроль и мультимедийная система с сенсорным экраном.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Леворульный T-Cross китайской сборки обойдётся уже в 1,4 млн рублей. Его главная фишка – трёхцветная кожаная отделка с чёрными, бежевыми и красными вставками. Оснащение здесь тоже богатое: есть цифровая приборная панель, панорамная крыша с люком и тот же бесключевой доступ. За 1,75 млн рублей предлагается праворульный кроссовер в топовой комплектации R-Line с крупным дисплеем медиасистемы, а за 1,8 млн – леворульный «китаец», но уже с тканевым салоном и обычным кондиционером вместо климат-контроля.

Интерьер Volkswagen T-Cross
Интерьер Volkswagen T-Cross

Рекомендуем
Седан VW на 2 млн рублей дешевле немецкого оригинала: на чем сэкономили китайцы?

Под капотом у машин из разных стран стоят разные агрегаты. Японский T-Cross оснащён трёхцилиндровым турбомотором 1.0 TSI на 116 лошадиных сил в паре с семиступенчатым роботом DSG. Китайская же версия использует проверенный атмосферный двигатель объемом 1.5 литра (110 л.с.) из семейства EA211, который работает вместе с классическим шестиступенчатым автоматом. И у той, и у другой модификации привод исключительно передний.

  • «За рулем» можно читать и в MAX

Источник:  Автоновости дня
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Лежнин Роман
Фото:Volkswagen
Количество просмотров 18
07.03.2026 
Фото:Volkswagen
Поделиться:
Оцените материал:
0