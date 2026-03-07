В России появился новый добротный кроссовер Volkswagen чуть дороже миллиона

Volkswagen T-Cross из Японии и Китая появился в России с ценой от 1,3 млн рублей





Продажи нового кроссовера Volkswagen T-Cross стартовали в России, причём машину можно заказать как из Японии, так и из Китая. Самая доступная версия – праворульный японский вариант – оценивается в 1,3 миллиона рублей, что заметно дешевле многих одноклассников из КНР.

Volkswagen T-Cross

На фоне официальных «китайцев» T-Cross выглядит бюджетным предложением. К примеру, Chery Tiggo 4 или его двойник Tenet стартуют с отметки в 2,04 млн рублей. За белорусский Belgee X50 просят уже от 2,48 млн, а за актуальный Changan CS35 Plus – минимум 2,65 млн. Получается, заявленная цена немецкого кроссовера оказывается на миллион рублей ниже.

За базовые 1,3 млн рублей компания из Владивостока готова доставить праворульный T-Cross в комплектации Active. Автомобиль будет иметь тканевую отделку салона, кожаный мультируль, светодиодную оптику с датчиком света, а также камеру заднего вида, датчик дождя и систему бесключевого доступа с кнопкой старта. Дополняют список двухзонный климат-контроль и мультимедийная система с сенсорным экраном.

Леворульный T-Cross китайской сборки обойдётся уже в 1,4 млн рублей. Его главная фишка – трёхцветная кожаная отделка с чёрными, бежевыми и красными вставками. Оснащение здесь тоже богатое: есть цифровая приборная панель, панорамная крыша с люком и тот же бесключевой доступ. За 1,75 млн рублей предлагается праворульный кроссовер в топовой комплектации R-Line с крупным дисплеем медиасистемы, а за 1,8 млн – леворульный «китаец», но уже с тканевым салоном и обычным кондиционером вместо климат-контроля.

Интерьер Volkswagen T-Cross

Под капотом у машин из разных стран стоят разные агрегаты. Японский T-Cross оснащён трёхцилиндровым турбомотором 1.0 TSI на 116 лошадиных сил в паре с семиступенчатым роботом DSG. Китайская же версия использует проверенный атмосферный двигатель объемом 1.5 литра (110 л.с.) из семейства EA211, который работает вместе с классическим шестиступенчатым автоматом. И у той, и у другой модификации привод исключительно передний.