Новый внедорожник подтвердил готовность к суровой российской зиме

Новый Rox Adamas испытали в 30-градусный мороз во Внутренней Монголии

Rox Motor Adamas – это попытка совместить в одной машине достоинства классических автомобилей и современные технологии. Модель Adamas показала, что у компании это может получиться, особенно в технической части. В основе лежит схема последовательного гибрида, которая многими считается оптимальной. По сути, такая компоновка объединяет плюсы электромобиля и машины с ДВС, делая авто менее зависимым от зарядной инфраструктуры и более универсальным географически.

Rox Adamas

Возможно, поэтому для демонстрации возможностей Adamas выбрали суровый регион Внутренней Монголии в Китае. Местные зимы с -30°C и бескрайние холмистые просторы с разными типами дорог – идеальный полигон, чтобы проверить внедорожный характер. Правда, как далеко заехать, зависит уже от смелости водителя и здравого смысла.

Автомобиль получил пневмоподвеску с переменным клиренсом от 140 до 272 мм. Подвеска полностью алюминиевая, что снижает массу и улучшает управляемость. Конструкция сложная: спереди – сдвоенные треугольные рычаги, сзади – многорычажная схема. Инженерам пришлось серьёзно поработать над кинематикой, чтобы машина хорошо вела себя при любом дорожном просвете.

Rox Adamas

Силовая установка устроена логично: есть ДВС-генератор мощностью 75 кВт и два электромотора – на 150 кВт спереди и 200 кВт сзади. Энергию запасает батарея CATL на 56,1 кВт·ч, которой хватает на 300 км только на электротяге. Кстати, в китайской версии батарея меньше – 44,6 кВт·ч. Зато российская модификация с полным баком и зарядом может проехать до 1336 км, что очень внушительно. Все компоненты – двигатель, климат-контроль, батарея и моторы — объединены в общую систему терморегуляции для эффективного распределения тепла.

Интерьер Rox Adamas

Схема посадки предлагает варианты: 2-2-2, 2-3-2 или даже 2-2-3. Для комфорта лучше первый – каждое пассажирское место индивидуальное. Сиденья второго ряда, расположенные амфитеатром, имеют регулировки, подогрев, охлаждение, массаж и оттоманки для ног. Третий ряд при необходимости складывается в ровный пол, открывая багажник объёмом 2202 литра, где также есть розетка на 220 В.

С водительским местом проблем нет: удобный руль, информативная цифровая приборная панель на 12,6 дюйма, которая, к слову, забавно анимирует распознанных пешеходов. Мультимедийная система с 15,6-дюймовым экраном и процессором Snapdragon 8455 работает неплохо, хотя интерфейс перегружен элементами, как это часто бывает у китайских марок. Зато управление климатом и основными функциями логичное.

Интерьер Rox Adamas

Режимов движения семь: дорога, снег, авто, горы, грязь, песок и брод. И это не просто маркетинг – они реально меняют поведение. Настраивается отклик руля, моторов и работа адаптивной пневмоподвески. Полный привод на электромоторах срабатывает мгновенно, без задержек вискомуфт. На заснеженных просторах Монголии это вселяет уверенность – машина не подведёт. Суммарный крутящий момент в 740 Н·м позволяет заехать на склон крутизной 45°, а максимальная глубина брода составляет 700 мм.

Правда, есть нюанс. Сложная подвеска с множеством рычагов и шарниров не рассчитана на постоянное жесткое бездорожье. Это автомобиль, который может туда заехать и выбраться, но не для жизни в грязи.

Качество, конечно, зависит от эксплуатации, но производитель даёт гарантию 5 лет или 150 000 км на автомобиль и 8 лет или 240 000 км на батарею. В итоге получился интересный гибридный внедорожник, способный и удивить, и порадовать в разных условиях. Благодаря последовательной гибридной схеме он универсален: подходит и для города, и для дальних путешествий с небольшим расходом. Правда, экономия на топливе вряд ли окупит изначально высокую цену. Скорее всего, Rox Adamas останется хорошим, но нишевым автомобилем, где спрос будет напрямую зависеть от стоимости.