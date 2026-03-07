#
Неубиваемый автомат и крепкая ходовая – идеальный японский седан за 2 миллиона

Эксперт «За рулем» перечислил сильные и слабые стороны Lexus IS с пробегом

На российском рынке по-прежнему присутствует много автомобилей ушедших брендов.

Эксперт «За рулем»Сергей Зиновьев подобрал несколько надежных и качественных автомобилей японских и европейских марок на российской вторичке, причем это относительно свежие экземпляры с не очень большими пробегами. Один из них – Lexus IS.

Lexus IS
Lexus IS

Мнение эксперта

Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:

Неубиваемый автомат и крепкая ходовая – идеальный японский седан за 2 миллиона

– Третье поколение, с 2016 года – рестайлинг. Средний пробег – 112 тысяч км. Цена в пределах 2,2–4,0 млн рублей. Топовое исполнение (3.5, 4×4) стоит не меньше 3,4 млн. Но таких машин очень мало, большинство – 2.0 и задний привод.

Тойотовские моторы 8AR-FTS 2.0 (245 л. с.) и 2GR-FSE V6 3.5 (258 или 306 л. с.) – турбонаддув и комбинированный впрыск. Предельно требовательны к качеству топлива, бензин не ниже АИ 98. Общая слабость водяная помпа , может выйти из строя после 50 70 тысяч км . У мотора V6 3.5 известны еще проблемы катушек зажигания и задиров пятог о цилиндра из-за недостатка охлаждения. Ресурс оценивают в 250–300 тысяч км.

Сочетаются только с шестиступенчатым гидроавтоматом A760H (модифицированный Aisin TB 60SN), считающимся «неубиваемым» .

Lexus уступает «немцам» в количестве и качестве комфорта, но точно не в общей надежности, за что его и ценят. Отзывы владельцев стереотипны: менял только расходники.

Интерьер Lexus IS
Интерьер Lexus IS

  • С остальными машинами из рекомендации эксперта можете ознакомиться в нашем материале.

Лежнин Роман
Фото:Lexus
Количество просмотров 19
07.03.2026 
Фото:Lexus
