Самый надежный внедорожник Toyota начали продавать в России: сколько он стоит?

Внедорожники Toyota Sequoia продают в России с ценами от 12 млн рублей

Несмотря на все таможенные и логистические барьеры, в Россию всё же попадает Toyota Sequoia – тот самый внедорожник, который в прошлом году признали самым живучим в мире.

По сути, его можно заказать прямо сейчас, причём в нескольких версиях, и цены начинаются от 12 миллионов рублей. За эти деньги подмосковные и владивостокские фирмы готовы привезти топовую комплектацию Platinum. В неё входит практически всё: кожаный руль, цифровая «приборка», огромный сенсорный экран медиасистемы с беспроводными CarPlay и Android Auto, адаптивный круиз-контроль, а также сиденья с подогревом и вентиляцией.

Если хочется получить машину сразу, а не ждать доставки, в московских салонах из наличия предлагают версию Capstone минимум за 13,39 млн рублей. Она выделяется 22-дюймовыми колёсами, выдвижными порогами и особенно роскошной отделкой салона кожей с контрастной строчкой. В списке оборудования также проекционный дисплей на лобовое стекло, трёхзонный «климат», беспроводная зарядка и панорамная крыша.

Toyota Sequoia Capstone
Toyota Sequoia Capstone

Для тех, кто ценит не только комфорт, но и проходимость, есть вариант TRD Pro. Его привезут в столицу как минимум за 13 498 000 рублей. Эта версия – самая подготовленная для бездорожья: здесь и усиленная подвеска Bilstein, и 18-дюймовые кованые диски, и даже специальная система для поддержания скорости на плохой дороге. При этом интерьер не страдает – в нём установлена продвинутая мультимедийная система с 14-дюймовым экраном, премиальная акустика JBL и все мыслимые опции комфорта, от вентилируемых сидений до люка.

Наконец, за 14,3 млн рублей из наличия в Москве можно купить Sequoia в исполнении Limited. Оно, помимо полного светодиодного освещения и 22-дюймовых дисков, включает так называемый зимний пакет с подогревом руля и лобового стекла, камеру кругового обзора и адаптивный круиз-контроль, который следит за «мёртвыми» зонами.

Интерьер Toyota Sequoia
Интерьер Toyota Sequoia

Под капотом у любой из этих «Секвой» один и тот же гибридный силовой агрегат i-Force Max. По сути, это комбинация трёхлитрового бензинового двигателя V6 с двумя турбинами и электромотора. Вместе они выдают 437 лошадиных сил и колоссальные 790 Нм крутящего момента. Мощность всегда передаётся на все четыре колеса через десятиступенчатую автоматическую коробку передач.

Именно за свою феноменальную надёжность эта модель и получила мировую известность. Осенью 2023 года исследователи iSeeCars поставили Toyota Sequoia на первое место в своём рейтинге самых долговечных автомобилей. Согласно их данным, у этого японского внедорожника больше всего шансов без серьёзных поломок преодолеть рубеж в 400 тысяч километров.

Источник:  Автоновости дня
Лежнин Роман
Фото:Toyota
08.03.2026 
Фото:Toyota
