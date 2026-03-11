Роскошный и высокотехнологичный: представлен новый минивэн надежного бренда

Mercedes-Benz презентовал новый минивэн VLE, который будет электрокаром

Компания Mercedes-Benz официально представила новую электрическую модель – минивэн VLE, который должен поступить в продажу в 2027 году.

Mercedes-Benz VLE

Производитель заявляет, что автомобиль «переосмысливает концепцию минивэна», сочетая аэродинамичный дизайн с технологиями премиум-класса. Стоимость новинки пока не раскрывается.

Дизайн нового Mercedes-Benz VLE

Экстерьер VLE выполнен в актуальном стиле бренда. В глаза бросаются широкая решетка радиатора с интегрированной подсветкой и светодиодные фары, рисунок которых выполнен в форме звезд. Минивэн получил плавные линии кузова, скрытые дверные ручки и сдвижные задние двери. Для любителей спортивного стиля будет доступен пакет AMG с иным бампером и решеткой радиатора.

Технические характеристики нового Mercedes-Benz VLE

Хотя полные технические характеристики пока не раскрыты, в Mercedes подтвердили две модификации на момент запуска:

VLE 300 – передний привод с одним электромотором мощностью 276 л. с.

VLE 400 4MATIC – полный привод с двумя электромоторами суммарной отдачей 415 л. с.

Также заявлена поддержка быстрой зарядки.

Mercedes-Benz VLE

Интерьер новинки

Интерьер заслуживает отдельного внимания. Внутри классическая мультимедийная система MBUX с дополнительным экраном для пассажиров, а также двумя дисплеями (в центре и на месте приборной панели).

Но главная «фишка» – для задних пассажиров. Из потолка выдвигается 31,3-дюймовый панорамный дисплей с разрешением 8K и функцией разделения экрана. Более того, в него встроена 8-мегапиксельная камера для видеозвонков. В салоне также предусмотрены складные столики, беспроводные зарядки и отсеки с подогревом и охлаждением.

Интерьер Mercedes-Benz VLE

Конфигурация салона будет варьироваться: покупатели смогут выбрать версию на шесть или восемь мест (капитанские кресла во втором и третьем ряду или два трехместных дивана).

Новый VLE развивает идеи, заложенные в концепте Vision V, который Mercedes показывал в Шанхае в 2025 году и который намекал на смену поколений V-класса.

