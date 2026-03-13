Когда за проезд на красный свет штраф не грозит: ответ юриста

Адвокат Воропаев напомнил, когда водитель обязан проехать перекресток на красный свет

Автоюрист Лев Воропаев разъяснил важный нюанс Правил дорожного движения, который касается проезда перекрестков. Речь идет о ситуации, когда водитель обязан покинуть пересечение дорог даже на запрещающий сигнал светофора.

Как напомнил эксперт, правила категорически запрещают выезжать на перекресток, если за ним образовался затор. Однако если водитель все же оказался в таком положении (например, выехал на зеленый свет, но уперся в пробку), он не имеет права блокировать движение.

« У нас правила четко предписывают, что в случае, если водитель выехал на перекресток на разрешающий сигнал светофора, то какой бы сигнал светофора ни горел на выезде, в том числе запрещающий, он обязан покинуть этот перекресток», – уточнил Лев Воропаев.

Юрист подчеркнул важный юридический нюанс: водителя оштрафуют не за сам факт нахождения на перекрестке при смене сигнала, а именно за нарушение пункта правил, запрещающего выезд на перекресток с затором за ним. То есть наказание следует за создание препятствия, а не за формальный проезд на красный в данной конкретной ситуации.

Ранее «За рулем» сообщал , что маткапитал могут разрешить тратить на покупку машины.