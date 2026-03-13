#
МолнияЭлектромобильностьЖурнал на домРазборка неделиУтильсборСкидки на автоРейтингиАвтоподборТоварыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Крутой и недооцененный премиум — эти машины отдают недорого!
13 марта
Крутой и недооцененный премиум — эти машины отдают недорого!
«За рулем» рассказал, как выбрать компактный...
Exeed RX
13 марта
Минус 300 тыс. рублей: популярный в России кроссовер стал доступнее
Бренд Exeed снизил стоимость базовой версии...
Когда переобуваться? Есть четкая граница!
13 марта
Когда переобуваться? Есть четкая граница!
«За рулем» напомнил принцип безопасной смены...

Когда за проезд на красный свет штраф не грозит: ответ юриста

Адвокат Воропаев напомнил, когда водитель обязан проехать перекресток на красный свет

Автоюрист Лев Воропаев разъяснил важный нюанс Правил дорожного движения, который касается проезда перекрестков. Речь идет о ситуации, когда водитель обязан покинуть пересечение дорог даже на запрещающий сигнал светофора.

Рекомендуем
Обновленный бестселлер Джили и конкуренты из Азии: за какой кроссовер не жаль отдать 5 миллионов

Как напомнил эксперт, правила категорически запрещают выезжать на перекресток, если за ним образовался затор. Однако если водитель все же оказался в таком положении (например, выехал на зеленый свет, но уперся в пробку), он не имеет права блокировать движение.

« У нас правила четко предписывают, что в случае, если водитель выехал на перекресток на разрешающий сигнал светофора, то какой бы сигнал светофора ни горел на выезде, в том числе запрещающий, он обязан покинуть этот перекресток», – уточнил Лев Воропаев.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Юрист подчеркнул важный юридический нюанс: водителя оштрафуют не за сам факт нахождения на перекрестке при смене сигнала, а именно за нарушение пункта правил, запрещающего выезд на перекресток с затором за ним. То есть наказание следует за создание препятствия, а не за формальный проезд на красный в данной конкретной ситуации.

Ранее «За рулем» сообщал , что маткапитал могут разрешить тратить на покупку машины.

  • «За рулем» можно читать и в MAX

Источник:  Motor
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Фото:freepik / freepik
Количество просмотров 31
13.03.2026 
Фото:freepik / freepik
Поделиться:
Оцените материал:
+1