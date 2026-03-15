Эксперт назвал идеальное время для тщательной мойки автомобиля после зимы

Игорь Серебряков: генеральную мойку авто стоит совместить с сезонной заменой шин

Как только с улиц сходит снег, а асфальт начинает подсыхать, у автомоек мгновенно образуются длинные очереди.

Водители стремятся смыть многомесячные наслоения грязи, реагентов и соли, чтобы их машина вновь засияла. Но спешить с этим не стоит – по крайней мере, так считают многие специалисты. На деле, первая весенняя мойка, проведённая не по правилам, способна навредить кузову.

Эксперт Игорь Серебряков подробно объяснил, почему не стоит сразу нестись на мойку, видя первую проталину. Немного терпения и правильный подход сохранят не только внешний вид, но и металл вашего автомобиля на долгие годы.

Комментарий эксперта

Игорь Серебряков , Директор по послепродажному обслуживанию ГК АвтоСпецЦентр:

– Если смыть зимние реагенты слишком рано, первый же выезд на еще влажную от тающих составов дорогу вернет автомобилю прежний серый налет. Наиболее разумным решением будет совместить генеральную мойку авто с плановой заменой сезонных шин. К этому моменту установится стабильно теплая погода, а дороги окончательно очистятся.

Основное внимание следует уделить скрытым загрязнениям. За зиму реагенты скапливаются в самых уязвимых местах авто. Необходимо тщательно промыть днище, колесные арки, пороги и все элементы подвески, которые контактировали с противогололедными растворами. Для этого лучше воспользоваться мойкой с возможностью обработки нижней части автомобиля. Также важно прочистить дренажные стоки в дверях и кузове, чтобы предотвратить появление коррозии. Стоит демонтировать защиту картера, если она установлена, и удалить оттуда скопившуюся грязь, так как она может стать причиной перегрева двигателя.

Также важно промыть радиатор и очистить нишу под лобовым стеклом от листвы и мусора. Подкапотное пространство требует аккуратного ухода с помощью специальных чистящих составов, без применения мойки высокого давления, чтобы не повредить электронику. Проведение этих несложных процедур поможет удалить агрессивную химию и продлить срок службы автомобиля.