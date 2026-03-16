Необычный «кореец» с автоматом теперь в России: называем цены
На российском рынке стартовали продажи кроссоверов Kia Sportage Ace, поставляемых по схеме параллельного импорта из Китая. Несмотря на нюансы с таможенным оформлением, цена на эти автомобили начинается от 3 199 000 рублей, что делает их доступнее многих «официальных» китайских одноклассников.
Так, минимальная стоимость нового Kia Sportage Ace оказывается ниже, чем у целого ряда популярных китайских моделей, официально представленных в России:
- Jaecoo J7 (базовая версия) – от 3 259 000 ₽
- Chery Tiggo 8 Pro Max – от 3 305 000 ₽
- Geely Atlas (переднеприводная версия) – от 3 449 990 ₽
- Omoda C7 (2026 г. в.) – 3 499 000 ₽
Самые привлекательные предложения на Kia Sportage Ace зафиксированы на Дальнем Востоке. Частные автосалоны в Хабаровске и Владивостоке продают автомобили из наличия по цене от 3 199 000 рублей. В первом случае предлагается версия Wonderful Edition, во втором – визуально схожая Challenge Edition.
В центральной части России цены выше: в Астрахани и Воронеже – от 3 300 000 рублей, у крупных дилеров Москвы – от 3 600 000 до 4 100 000 рублей. Максимальная цена отмечена в Краснодаре – 4 400 000 рублей.
Автомобили в базовых для российского рынка версиях (Wonderful Edition и Challenge Edition) имеют богатое оснащение. В список оборудования входят 18-дюймовые легкосплавные диски с датчиками давления; светодиодная оптика; кожаный салон (светло-коричневый); мультимедиа с большим сенсорным экраном, Apple CarPlay и Android Auto; панорамная крыша с люком; бесключевой доступ и кнопка запуска; камера заднего вида и парктроники; системы активной безопасности.
Отличие версии Wonderful Edition – наличие камеры кругового обзора и электрорегулировок передних сидений.
Подавляющее большинство предлагаемых Kia Sportage Ace оснащается безальтернативным для этого кузова 2,0-литровым атмосферным двигателем мощностью 161 л. с., который работает в паре с классической 6-ступенчатой автоматической коробкой передач. Привод только передний.
Исключение составляет один экземпляр в Москве за 3 690 000 рублей: под его капотом установлен 1,5-литровый турбомотор на 200 л. с., агрегатированный с 7-ступенчатым роботом.
