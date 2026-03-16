#
МолнияЭлектромобильностьЖурнал на домРазборка неделиУтильсборСкидки на автоРейтингиАвтоподборТоварыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Первый прототип ГАЗ-24 появился еще в самом конце 1963 года. Его так скрывали, что нормальных фото машины не осталось. Но ходовой образец был очень похож на макет художника Льва Еремеева. Образцы второй серии были уже другими, куда более близкими к серийной «двадцатьчетверке».
16 марта
Самые редкие ГАЗ-24 — зачем их делали и что с ними стало
Появились фото редких образцов Волг, которые...

Необычный «кореец» с автоматом теперь в России: называем цены

В РФ в продаже появился кроссовер Kia Sportage Ace по цене от 3,2 млн рублей

На российском рынке стартовали продажи кроссоверов Kia Sportage Ace, поставляемых по схеме параллельного импорта из Китая. Несмотря на нюансы с таможенным оформлением, цена на эти автомобили начинается от 3 199 000 рублей, что делает их доступнее многих «официальных» китайских одноклассников.

Так, минимальная стоимость нового Kia Sportage Ace оказывается ниже, чем у целого ряда популярных китайских моделей, официально представленных в России:

  • Jaecoo J7 (базовая версия) – от 3 259 000 ₽
  • Chery Tiggo 8 Pro Max – от 3 305 000 ₽
  • Geely Atlas (переднеприводная версия) – от 3 449 990 ₽
  • Omoda C7 (2026 г. в.) – 3 499 000 ₽

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Самые привлекательные предложения на Kia Sportage Ace зафиксированы на Дальнем Востоке. Частные автосалоны в Хабаровске и Владивостоке продают автомобили из наличия по цене от 3 199 000 рублей. В первом случае предлагается версия Wonderful Edition, во втором – визуально схожая Challenge Edition.

В центральной части России цены выше: в Астрахани и Воронеже – от 3 300 000 рублей, у крупных дилеров Москвы – от 3 600 000 до 4 100 000 рублей. Максимальная цена отмечена в Краснодаре – 4 400 000 рублей.

Kia Sportage Ace

Автомобили в базовых для российского рынка версиях (Wonderful Edition и Challenge Edition) имеют богатое оснащение. В список оборудования входят 18-дюймовые легкосплавные диски с датчиками давления; светодиодная оптика; кожаный салон (светло-коричневый); мультимедиа с большим сенсорным экраном, Apple CarPlay и Android Auto; панорамная крыша с люком; бесключевой доступ и кнопка запуска; камера заднего вида и парктроники; системы активной безопасности.

Kia Sportage Ace

Отличие версии Wonderful Edition – наличие камеры кругового обзора и электрорегулировок передних сидений.

Подавляющее большинство предлагаемых Kia Sportage Ace оснащается безальтернативным для этого кузова 2,0-литровым атмосферным двигателем мощностью 161 л. с., который работает в паре с классической 6-ступенчатой автоматической коробкой передач. Привод только передний.

Исключение составляет один экземпляр в Москве за 3 690 000 рублей: под его капотом установлен 1,5-литровый турбомотор на 200 л. с., агрегатированный с 7-ступенчатым роботом.

Ранее «За рулем» сообщал, что корейский бренд KGM в марте сделал доступнее все модели в России.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник:  «Автоновости дня»
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Фото:Kia
16.03.2026 
Фото: Kia
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Kia Sportage (7)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Kia Sportage  2017
/ срок владения: 1 - 3 года
Достоинства:
Эргономичный салон. Много места спереди и сзади. Драйвовый ДВС и АКПП.
Недостатки:
Шумное днище и арки. Небольшой дорожный просвет. Не очень эргономичная подвеска.
Комментарий:
Год покупки - 2018. Это первый мой автомобиль, в котором не хочу менять решетку радиатора, т.к. она мне нравится :) Ездил на чуть более 40 гражданских легковых автомобилей, на которых, были и тест-драйвы, чем-то владел лично, ездил по служебным заданиям, друзья просто давали на тест. Есть с чем сравнить. Но ниже я хотел бы сузить сравнение до BMW X5 (F15) и Kia Sportage IV и вот почему. Т.к. дизайн (автомобильный дизайн, это не только красивый кузов и эргономика салона, но и проработка узлов машины) разработала европейская дизайн-студия KIA, расположенная во Франкфурте-на-Майне (Германия) с участием главного дизайнера Peter Schreyer, то автомобиль получил решения в части эргономики и функциональности в рамках немецкий школы со своими плюсами и минусами. С точки зрения эргономики, Sportage и X5 очень схожи. Лоску и доп. функций больше у BMW, но принципиальной разницы с точки зрения среднестатистического потребителя нет. Приборы водителя, кнопки управления у обоих брендов находятся в удобной зоне, эргономика посадки спереди и сзади — на одном комфортном уровне. При высадке пассажира с заднего места также, как и у сравниваемого BMW ногой задеваешь металлическую часть заднего крыла. Подвеска упругая, энергоемкая и немного жесткая у обоих автомобилей. Существенной разницы при вождении я лично не почувствовал. Жирный минус Sportage — пороги дверей не защищены от грязи. Но и у X5 есть просчет — это боковые внешние пороги. Они так сильно выпирают, что при посадке-высадке также задеваешь их ногами, если у тебя не рост под 2 метра. При этом у X5 в части задних пассажиров нет лампы освещения салона. Место в салоне достаточно у обоих автомобилей, хотя X5 по сантиметрам больше, но эта длина нивелируется "пухлыми" спинками кресел, которые и забирают "лишние" сантиметры под себя.
-31