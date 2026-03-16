Необычный «кореец» с автоматом теперь в России: называем цены

В РФ в продаже появился кроссовер Kia Sportage Ace по цене от 3,2 млн рублей

На российском рынке стартовали продажи кроссоверов Kia Sportage Ace, поставляемых по схеме параллельного импорта из Китая. Несмотря на нюансы с таможенным оформлением, цена на эти автомобили начинается от 3 199 000 рублей, что делает их доступнее многих «официальных» китайских одноклассников.

Так, минимальная стоимость нового Kia Sportage Ace оказывается ниже, чем у целого ряда популярных китайских моделей, официально представленных в России:

Jaecoo J7 (базовая версия) – от 3 259 000 ₽

Chery Tiggo 8 Pro Max – от 3 305 000 ₽

Geely Atlas (переднеприводная версия) – от 3 449 990 ₽

Omoda C7 (2026 г. в.) – 3 499 000 ₽

Самые привлекательные предложения на Kia Sportage Ace зафиксированы на Дальнем Востоке. Частные автосалоны в Хабаровске и Владивостоке продают автомобили из наличия по цене от 3 199 000 рублей. В первом случае предлагается версия Wonderful Edition, во втором – визуально схожая Challenge Edition.

В центральной части России цены выше: в Астрахани и Воронеже – от 3 300 000 рублей, у крупных дилеров Москвы – от 3 600 000 до 4 100 000 рублей. Максимальная цена отмечена в Краснодаре – 4 400 000 рублей.

Автомобили в базовых для российского рынка версиях (Wonderful Edition и Challenge Edition) имеют богатое оснащение. В список оборудования входят 18-дюймовые легкосплавные диски с датчиками давления; светодиодная оптика; кожаный салон (светло-коричневый); мультимедиа с большим сенсорным экраном, Apple CarPlay и Android Auto; панорамная крыша с люком; бесключевой доступ и кнопка запуска; камера заднего вида и парктроники; системы активной безопасности.

Отличие версии Wonderful Edition – наличие камеры кругового обзора и электрорегулировок передних сидений.

Подавляющее большинство предлагаемых Kia Sportage Ace оснащается безальтернативным для этого кузова 2,0-литровым атмосферным двигателем мощностью 161 л. с., который работает в паре с классической 6-ступенчатой автоматической коробкой передач. Привод только передний.

Исключение составляет один экземпляр в Москве за 3 690 000 рублей: под его капотом установлен 1,5-литровый турбомотор на 200 л. с., агрегатированный с 7-ступенчатым роботом.

