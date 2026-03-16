#
МолнияЭлектромобильностьЖурнал на домРазборка неделиУтильсборСкидки на автоРейтингиАвтоподборТоварыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Российские машины впервые с февраля 2023 года стали популярнее китайских
16 марта
Российские машины впервые с февраля 2023 года стали популярнее китайских
«Автостат»: российские авто впервые за 3 года...
Какие машины подорожали, а какие подешевели в начале марта
16 марта
Какие машины подорожали, а какие подешевели в начале марта
«Автостат»: шесть брендов изменили цены на...
Интерьер Москвич 3
16 марта
Стало известно, сколько стоит Москвич 3 2026 года
Завод «Москвич» объявил цены на Москвич 3 2026...

Подружить АКП с механикой: Porsche создает уникальную коробку передач

Компания Porsche запатентовала коробку передач, совмещающую механику и автомат

Немецкий автопроизводитель Porsche запатентовал инновационную трансмиссию, которая может подарить поклонникам активного вождения то, о чем они мечтали. Новая система Shift-by-wire позволит водителю переключаться между режимами работы автоматической и механической коробки передач в одном автомобиле.

Как это устроено

Рекомендуем
Российский дешевле? Чем отличаются вэны Соллерс SP7 и GAC M8

Ключевая особенность разработки – отсутствие жесткой физической связи между рычагом переключения и трансмиссией. Управление происходит электронно: рычаг передает сигналы в систему управления приводом. При этом сам рычаг научился двигаться в двух плоскостях, что и создает двойной функционал.

  • вперед-назад – вращение вала для выбора передач;
  • влево-вправо – перемещение механизма в стиле классической H-образной схемы механической коробки.

За фиксацию движений отвечают датчики, один из них измеряет угол вращения вала, а другой отслеживает боковое положение механизма.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Главная хитрость – блокировка

Сердцем системы является специальный механизм блокировки бокового перемещения рычага. Когда блокировка включена, рычаг работает как в обычном современном автомате.

Когда блокировка выключена, водитель может переключать передачи вручную по знакомой всем схеме механики.

Рекомендуем
«Шайба» или рычаг — почему селекторы КП такие разные

Чтобы владелец чувствовал себя как за рулем автомобиля с тремя педалями, инженеры добавили в систему пружины и электромоторы. Они создают реалистичное сопротивление и тактильную обратную связь при каждом переключении, имитируя ощущения от работы с классической механической коробкой.

Ранее «За рулем» сообщал , что корейский бренд KGM в марте сделал доступнее все модели в России.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник:  CarBuzz
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Фото:Porsche
Количество просмотров 6
16.03.2026 
Поделиться:
Оцените материал:
0