Подружить АКП с механикой: Porsche создает уникальную коробку передач
Немецкий автопроизводитель Porsche запатентовал инновационную трансмиссию, которая может подарить поклонникам активного вождения то, о чем они мечтали. Новая система Shift-by-wire позволит водителю переключаться между режимами работы автоматической и механической коробки передач в одном автомобиле.
Как это устроено
Ключевая особенность разработки – отсутствие жесткой физической связи между рычагом переключения и трансмиссией. Управление происходит электронно: рычаг передает сигналы в систему управления приводом. При этом сам рычаг научился двигаться в двух плоскостях, что и создает двойной функционал.
- вперед-назад – вращение вала для выбора передач;
- влево-вправо – перемещение механизма в стиле классической H-образной схемы механической коробки.
За фиксацию движений отвечают датчики, один из них измеряет угол вращения вала, а другой отслеживает боковое положение механизма.
Главная хитрость – блокировка
Сердцем системы является специальный механизм блокировки бокового перемещения рычага. Когда блокировка включена, рычаг работает как в обычном современном автомате.
Когда блокировка выключена, водитель может переключать передачи вручную по знакомой всем схеме механики.
Чтобы владелец чувствовал себя как за рулем автомобиля с тремя педалями, инженеры добавили в систему пружины и электромоторы. Они создают реалистичное сопротивление и тактильную обратную связь при каждом переключении, имитируя ощущения от работы с классической механической коробкой.
