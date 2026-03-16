Подружить АКП с механикой: Porsche создает уникальную коробку передач

Компания Porsche запатентовала коробку передач, совмещающую механику и автомат

Немецкий автопроизводитель Porsche запатентовал инновационную трансмиссию, которая может подарить поклонникам активного вождения то, о чем они мечтали. Новая система Shift-by-wire позволит водителю переключаться между режимами работы автоматической и механической коробки передач в одном автомобиле.

Как это устроено

Ключевая особенность разработки – отсутствие жесткой физической связи между рычагом переключения и трансмиссией. Управление происходит электронно: рычаг передает сигналы в систему управления приводом. При этом сам рычаг научился двигаться в двух плоскостях, что и создает двойной функционал.

вперед-назад – вращение вала для выбора передач;

влево-вправо – перемещение механизма в стиле классической H-образной схемы механической коробки.

За фиксацию движений отвечают датчики, один из них измеряет угол вращения вала, а другой отслеживает боковое положение механизма.

Shift-by-wire от Porsche

Главная хитрость – блокировка

Сердцем системы является специальный механизм блокировки бокового перемещения рычага. Когда блокировка включена, рычаг работает как в обычном современном автомате.

Когда блокировка выключена, водитель может переключать передачи вручную по знакомой всем схеме механики.

Чтобы владелец чувствовал себя как за рулем автомобиля с тремя педалями, инженеры добавили в систему пружины и электромоторы. Они создают реалистичное сопротивление и тактильную обратную связь при каждом переключении, имитируя ощущения от работы с классической механической коробкой.

