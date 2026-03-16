Какие машины подорожали, а какие подешевели в начале марта
16 марта
Какие машины подорожали, а какие подешевели в начале марта
«Автостат»: шесть брендов изменили цены на...
Какие машины подорожали, а какие подешевели в начале марта

«Автостат»: шесть брендов изменили цены на машины в РФ с 1 по 15 марта

В период с 1 по 15 марта на российском авторынке зафиксирована разнонаправленная ценовая динамика. По данным аналитического агентства «Автостат», шесть марок скорректировали прайс-листы. Половина из них увеличила цены, половина – сделала модели доступнее.

Отечественный автозавод «Москвич» повысил стоимость своего кроссовера Москвич 3 . В зависимости от версии прибавка составила от 58 000 до 65 000 рублей.

Еще одна российская марка, Tenet, увеличила цены на две модели в исполнении Лайн. Так, кроссовер T4 подорожал на 20 000 рублей; кроссовер T8 также прибавил 20 000 рублей.

Китайский бренд BAIC скорректировал цены сразу на три модели. Седан U5 Plus стал дороже на 61 000 рублей, внедорожник BJ60 прибавил 100 000 рублей, кроссовер X55 вырос в цене на 100 000 – 150 000 рублей в зависимости от версии.

Три других бренда, напротив, сделали свои автомобили доступнее. Кроссовер Omoda C7 подешевел во всех комплектациях на 230 000 рублей. Кроссовер Exeed RX в комплектации Городской потерял в цене 300 000 рублей.

Минивэн GAC M8 стал дешевле в двух версиях: исполнение GX – на 250 000 рублей, версия GX Premium – на 300 000 рублей.

Москвич 3
Tenet T4
BAIC U5 Plus
BAIC BJ60
BAIC X55
Omoda C7
Exeed RX
GAC M8

Ранее «За рулем» сообщал , что корейский бренд KGM в марте сделал доступнее все модели в России.

Источник:  Автостат
Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos | фирмы-производители
16.03.2026 
Фото:Depositphotos | фирмы-производители
