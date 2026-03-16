Российские машины впервые с февраля 2023 года стали популярнее китайских

«Автостат»: российские авто впервые за 3 года опередили по продажам китайские

Впервые с февраля 2023 года российские автомобили обогнали по продажам китайские.

Как сообщает агентство «Автостат» со ссылкой на данные АО «ППК», по итогам февраля 2026 года в России было реализовано 31,6 тысячи новых отечественных машин. Для сравнения, автомобили китайских брендов за тот же период разошлись тиражом в 31,1 тысячи экземпляров.

Таким образом, символический перевес составил всего полтысячи автомобилей, но главное – прервана трехлетняя тенденция доминирования «китайцев» на российском рынке.

В чем причина успеха

Замначальника отдела аналитики «Автостата» Дмитрий Ярыгин объясняет эту статистику не столько резким ростом продаж «классических» отечественных марок, сколько появлением большого количества новых брендов, которые позиционируют себя как российские, но производят автомобили в Китае.

«Некоторые из них не просто вышли на рынок, а заняли лидирующие позиции. Ярким примером этого служит новинка 2025 года – Tenet, который уже вошел в тройку лидеров, в то время как Chery выпал из первой десятки. При этом есть все предпосылки к дальнейшему росту доли новых российских брендов», – пояснил эксперт.

Общая картина рынка

В феврале на долю отечественных и китайских марок в совокупности пришлось 78,3% общего объема продаж новых легковых автомобилей в стране. Распределение остальной доли рынка выглядит следующим образом:

японские бренды – 7,9%;

белорусские бренды – 5,9%;

немецкие бренды – 4,4%.

