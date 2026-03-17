Стало известно, сколько «китайцев» ушло из России с начала года

С начала 2026 года с российского рынка ушли девять моделей китайских автомобилей. Уточняется, что речь идет о машинах брендов Chery, Bestune, BAIC, GAC и Jetour.

В период с января по середину марта из ассортимента официальных дилеров исчезли Chery Tiggo 4 и Tiggo 7 Pro Max, Bestune T77 и Т55, BAIC X35 и X7, а также Jetour X50, X70 и GAC GS3.

Примечательно, что сокращение модельного ряда происходит одновременно с появлением новинок: только за январь-февраль этого года рынок получил 16 новых легковых моделей. При этом доля китайского импорта в сегменте новых авто остается высокой: 78% в январе и 67% в феврале.

