#
МолнияЭлектромобильностьЖурнал на домРазборка неделиУтильсборСкидки на автоРейтингиАвтоподборТоварыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
iCaur V27
17 марта
Этот внедорожник от Chery готов к любым морозам: скоро он появится в России
Простой и надежный автодержатель для телефона с функцией зарядки уже в продаже!
17 марта
Простой и надежный автодержатель для телефона с функцией зарядки уже в продаже!
17 марта
От фургона до болотохода: для Лады создали отдельное специальное направление
Этот отечественный автомобиль стал самым популярным SUV в России

«Автостат»: Lada Niva Travel стала самым продаваемым SUV в России

Лидерство среди SUV в России сохраняется за Lada Niva Travel. Как сообщает «Автостат», на неделе с 9 по 15 марта 2026 года было реализовано 1179 экземпляров этой модели, что позволило ей вторую неделю подряд возглавлять рейтинг.

С минимальным отрывом на втором месте расположился Haval Jolion с показателем 1157 проданных автомобилей. Замыкает тройку лидеров Tenet T7, разошедшийся тиражом 1046 единиц.

В первую пятерку также вошли Haval M6 (770 шт.) и Tenet T4 (743 шт.). Далее в десятке самых популярных кроссоверов и внедорожников расположились Belgee X50 (537 шт.), Geely Monjaro (505 шт.), Mazda CX-5 (440 шт.), Haval F7 (309 шт.) и Solaris HC (308 шт.).

Geely Monjaro
Haval M6
Belgee X50
Lada Niva Travel
Mazda CX-5
Tenet T4
Tenet T7
Solaris HC
Haval Jolion
Haval F7

СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Ранее «За рулем» сообщал, что в России возобновили продажи кроссоверов Hyundai Santa Fe по цене от 3,86 млн рублей.

Источник:  «Автостат»
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Фото:Фирмы производители
Количество просмотров 21
17.03.2026 
Фото:Фирмы производители
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о LADA Niva Travel (14)

— Ужасный автомобиль, не советую.
LADA Niva Travel  2017
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
Только проходимость.И то, по сравнению с классической НИВОЙ она хуже.
Недостатки:
Сплошные недостатки!!!
Комментарий:
Брал в салоне новую!Сразу поехал домой,это 350км от города.Не доехал до села 5км. Отпал задний мост!!!Авто восстановлению не подлежит!!! И так то отношение к этому автомобилю было двоякое,а теперь совсем испортилось!Видимо российский автопром никогда не улучшит качество своих автомобилей!
-65