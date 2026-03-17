Этот отечественный автомобиль стал самым популярным SUV в России

«Автостат»: Lada Niva Travel стала самым продаваемым SUV в России

Лидерство среди SUV в России сохраняется за Lada Niva Travel. Как сообщает «Автостат», на неделе с 9 по 15 марта 2026 года было реализовано 1179 экземпляров этой модели, что позволило ей вторую неделю подряд возглавлять рейтинг.

С минимальным отрывом на втором месте расположился Haval Jolion с показателем 1157 проданных автомобилей. Замыкает тройку лидеров Tenet T7, разошедшийся тиражом 1046 единиц.

В первую пятерку также вошли Haval M6 (770 шт.) и Tenet T4 (743 шт.). Далее в десятке самых популярных кроссоверов и внедорожников расположились Belgee X50 (537 шт.), Geely Monjaro (505 шт.), Mazda CX-5 (440 шт.), Haval F7 (309 шт.) и Solaris HC (308 шт.).

Ранее «За рулем» сообщал, что в России возобновили продажи кроссоверов Hyundai Santa Fe по цене от 3,86 млн рублей.