Нива стала популярнее Весты: что происходит с продажами автомобилей Лада

Эксперт Мосеев: Продажи новых легковых Lada в феврале упали на 22,4%

Эксперт Олег Мосеев подвел итоги продаж автомобилей Lada в феврале 2026 года. Согласно его данным, рынок вазовских машин показал отрицательную динамику как в годовом, так и в месячном исчислении.

Всего в прошлом месяце было реализовано 19 070 новых легковых автомобилей Lada. Это на 22,4% меньше, чем в феврале 2025 года (24 587 шт.), и на 3% уступает показателю января 2026-го (19 669 шт.).

Внутри модельного ряда произошла рокировка: если абсолютным лидером по-прежнему остается Lada Granta (7321 авто), то на вторую строчку неожиданно вышел внедорожник Niva Travel с результатом 3054 машины. Он сместил на третье место семейство Lada Vesta, продажи которого составили 3033 экземпляра.

Доля рынка самой популярной российской марки, по словам Мосеева, сократилась за год с 31,5% до 23,8%. В то же время ее основной конкурент – китайский Haval, напротив, укрепил свои позиции, увеличив долю с 12,3% до 12,7%.

Lada Niva Travel

