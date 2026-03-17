МолнияЭлектромобильностьЖурнал на домРазборка неделиУтильсборСкидки на автоРейтингиАвтоподборТоварыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Автобренд Jetta раскрыл планы на российский рынок

Китайская марка Jetta официально опровергла слухи об уходе из России

Китайский автопроизводитель Jetta  выступил с официальным заявлением относительно своего будущего на российском рынке. Вопреки появившимся ранее слухам компания подтвердила, что не покидает Россию. Автомобили бренда по-прежнему доступны для покупки и обслуживания у дилеров, сообщили представители Jetta.

Рекомендуем
Однако, как стало известно, в 2026 году расширения модельного ряда не произойдет. Все усилия марки будут сосредоточены на поддержке текущей линейки автомобилей – седана VA3 и кроссоверов VS5 и VS7.

В компании также заверили, что гарантийные обязательства полностью сохраняются: на новые машины распространяется гарантия сроком два года или 100 тыс. км пробега. Сервисное обслуживание проводится дилерами в строгом соответствии с регламентами производителя.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Примечательно, что на момент выхода публикации официальный сайт бренда в России по-прежнему не работал, хотя компания не комментирует этот факт.

Рекомендуем
Напомним, в феврале ряд телеграм-каналов, включая Shot, сообщали о возможном уходе Jetta с российского рынка. В качестве причин назывались новые правила утильсбора, жесткая конкуренция со стороны Geely, Haval и Chery, а также сложности с поставками запчастей. Jetta, напомним, является совместным предприятием Volkswagen и китайской FAW и выпускает бюджетные модели на немецких компонентах.

Ранее «За рулем» сообщал , что в России возобновили продажи кроссоверов Hyundai Santa Fe по цене от 3,86 млн рублей.

Источник:  Autonews
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Фото:Jetta
Количество просмотров 55
17.03.2026 
Поделиться:
Оцените материал:
0