На рынке РФ появился новый японский кроссовер: он дешевле Lada и Tenet

В России стартовали продажи новых кроссоверов Honda WR-V по цене от 1,26 млн рублей

В РФ появилось предложение для поклонников японских автомобилей с ограниченным бюджетом. Речь идет о компактном кроссовере Honda WR-V, который ввозят в страну по параллельному импорту. Стоимость нового «японца» начинается от 1 261 000 рублей, что делает его доступнее некоторых моделей отечественного автопрома.

Для сравнения, новый седан Lada Vesta 2026 года оценивается минимум в 1 558 000 рублей, а кроссовер Tenet T4 (известный как Chery Tiggo 4) стоит от 2 039 000 рублей.

Основной поток предложений сосредоточен во Владивостоке. За минимальную цену в 1,26 млн рублей продавец предлагает привезти автомобиль под заказ. В базе: светодиодная оптика, полуцифровая приборная панель и кожаный руль. За те же деньги можно заказать версию Black Style с черным салоном и кнопкой пуска двигателя. Главный минус начальных версий – отсутствие штатной мультимедийной системы. Ее придется устанавливать отдельно.

Версия с уже установленной мультимедийкой, камерой заднего вида и навигацией обойдется дороже – от 1 530 000 рублей.

Цены на авто под заказ сильно разнятся по регионам: от 1,59 млн рублей в Тюмени до 1,95 млн в Краснодаре.

Если же автомобиль нужен сразу («в наличии»), готовьтесь заплатить от 2,29 до 2,6 млн рублей в зависимости от города и оснащения.

Все ввозимые Honda WR-V унифицированы: это праворульные машины с 1,5-литровым 121-сильным атмосферником, вариатором и передним приводом.

Honda WR-V

Ранее «За рулем» сообщал, что Geely презентовала в Китае новый гибридный седан Galaxy Starshine 7 с расходом топлива 2 л на 100 км.