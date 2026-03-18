Названы десять самых практичных мотоциклов двойного назначения
Легендарный Дастер снова можно купить в России: он намного дешевле «китайцев»

В РФ возобновили продажи кроссоверов Renault Duster по цене от 2,2 млн рублей

Хорошо знакомый кроссовер Renault Duster снова можно купить в России. Правда, теперь  по параллельному импорту из Объединенных Арабских Эмиратов. Речь идет об автомобилях второго поколения, которые предлагаются по цене от 2 185 600 рублей, что заметно дешевле многих китайских одноклассников.

Рекомендуем
Изучили жалобы на флагман Geely: кузов ржавеет? Агрегаты надежные?

Для сравнения, базовый переднеприводный Haval Dargo обойдется минимум в 3 149 000 рублей, а популярный Jetour T2 с новой телематикой стоит от 4 159 000 рублей.

Основные предложения сосредоточены в разных регионах страны, и цена сильно зависит от комплектации и места поставки. В Томске по минимальной цене 2 185 600 рублей предлагают версию PE с 1,6-литровым мотором (114 л. с.), вариатором и передним приводом. Оснащение скромное: кондиционер, магнитола с монохромным экраном, мультируль.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
В Москве просят от 2 200 000 до 2 240 000 рублей за более богатую версию (есть сенсорный экран мультимедиа).

В Томске и Новосибирске от 2 600 000 рублей стоят машины в топовых комплектациях (климат-контроль, кнопка запуска, литые диски). В Томске обещают салон из черной экокожи, в Новосибирске – бежево-черную ткань.

Все ввозимые автомобили технически идентичны: это переднеприводные версии с 1,6-литровым атмосферным двигателем (114 л. с.) и вариатором.

Ранее «За рулем» сообщал, что Geely презентовала в Китае новый гибридный седан Galaxy Starshine 7 с расходом топлива 2 л на 100 км.

Источник:  «Автоновости дня»
Ушакова Ирина
Отзывы о Renault Duster (25)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Renault Duster  2014
/ срок владения: более 5 лет
Достоинства:
Высокая остаточная стоимость, продал в 2021 г. за цену по которой покупал в 2014 году.
Недостатки:
неудачное расположение Медиа системы, поэтому неудобно ей управлять в движении. Большой расход топлива при 2.0 л. и 4х4.
Комментарий:
Хотел брать новый Дастер-2, но из-за такого роста цен на него я пересел на Сандеро Степвей, экономичнее и соответствует моему бюджету
+39