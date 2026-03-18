Легендарный Дастер снова можно купить в России: он намного дешевле «китайцев»

В РФ возобновили продажи кроссоверов Renault Duster по цене от 2,2 млн рублей

Хорошо знакомый кроссовер Renault Duster снова можно купить в России. Правда, теперь по параллельному импорту из Объединенных Арабских Эмиратов. Речь идет об автомобилях второго поколения, которые предлагаются по цене от 2 185 600 рублей, что заметно дешевле многих китайских одноклассников.

Для сравнения, базовый переднеприводный Haval Dargo обойдется минимум в 3 149 000 рублей, а популярный Jetour T2 с новой телематикой стоит от 4 159 000 рублей.

Основные предложения сосредоточены в разных регионах страны, и цена сильно зависит от комплектации и места поставки. В Томске по минимальной цене 2 185 600 рублей предлагают версию PE с 1,6-литровым мотором (114 л. с.), вариатором и передним приводом. Оснащение скромное: кондиционер, магнитола с монохромным экраном, мультируль.

В Москве просят от 2 200 000 до 2 240 000 рублей за более богатую версию (есть сенсорный экран мультимедиа).

В Томске и Новосибирске от 2 600 000 рублей стоят машины в топовых комплектациях (климат-контроль, кнопка запуска, литые диски). В Томске обещают салон из черной экокожи, в Новосибирске – бежево-черную ткань.

Все ввозимые автомобили технически идентичны: это переднеприводные версии с 1,6-литровым атмосферным двигателем (114 л. с.) и вариатором.

