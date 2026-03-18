Пять «параллельных» кроссоверов до 4 млн рублей: что можно купить в 2026 году

Топ-5 некитайских кроссоверов, которые стоят менее 4 млн рублей

Рынок «параллельных» машин бъет рекорды: +148% к прошлому году. Но доступными такие авто не назовешь. Корреспонденты Autonews. ru прошлись по дилерам и выяснили: уложиться в 4 млн рублей можно, но придется учитывать новые правила утильсбора.

С 1 декабря 2025 года в России изменилась методика расчета утилизационного сбора. Для автомобилей с двигателями мощнее 160 л. с. теперь применяются коммерческие, значительно более высокие ставки. Плюс с 1 января 2026 сбор снова проиндексировали. Именно поэтому в данный список попали только машины с моторами до 160 л. с., так как их ввоз остается экономически целесообразным.

Что можно купить

Skoda Kamiq (2,75 млн) – самый доступный вариант, но искать придется в регионах (Казань, Ростов). Китайская сборка, чешский шильдик.

Kia Seltos (2,99 млн) – хитовый корейский паркетник в упрощенных версиях. Спрос огромный.

Volkswagen Tharu (3,39 млн) – интересный вариант: китайский родственник Taos на платформе MQB. За 3,39 млн получаем 160 л. с., робот и богатое оснащение (цифровая приборка, подогревы).

Mazda CX-5 (3,85 млн) – культовая модель, но за эту цену нашлась лишь у пары столичных дилеров. В других салонах дороже.

Kia Soul (3,937 млн) – почти 4 млн за не самую популярную модель в базовой комплектации Luxe. Выбор для тех, кому нужен именно компактный мини-SUV.

Отдельно стоит Suzuki Jimny (от 3,95 млн). Это не кроссовер, а настоящий рамный внедорожник с понижайкой и жесткими мостами. И он единственный в этом ценовом диапазоне, кто может предложить полный привод для серьезных приключений.

