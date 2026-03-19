Японское авто 2021 года по смешной цене: в чем подвох?

Эксперт «За рулем» рассказал, почему микровэн Suzuki Solio – неплохой выбор

Когда речь ходит о самом доступном автомобиле, это Лада Гранта –  в сегменте новых машин у нее действительно нет конкурентов по цене. Но если посмотреть на вторичный рынок, картина кардинально меняется.

Здесь правила диктует не возраст, а практичность и ресурс. Один из самых недооцененных игроков на этом поле – праворульный микровэн Suzuki Solio.

За бюджет, сопоставимый с ценой новой Гранты в базовой комплектации, вы вполне можете найти Suzuki Solio 2020 или даже 2021 года выпуска.

При своих скромных наружных габаритах Solio предлагает салон, способный удивить даже искушенного практичностью человека. Высокая крыша создает ощущение простора, огромные сдвижные двери делают посадку и высадку в условиях плотной парковки настоящим удовольствием, а трансформация сидений легко превращает машину в грузовой фургончик для перевозки негабаритных покупок или дачного инвентаря.

– Suzuki Solio – это отличный вариант, если хочется микровэн уровня Тoyota Roomy, но подешевле и посвежее.

Трехцилинлровый бензиновый двигатель объемом 1.2 литра имеет мощность 91 л.с. и работает вместе с вариатором. У Solio удобный салон, а при разложенных сиденьях получается неплохой грузовой объем.

По отзывам владельцев, мотор неприхотлив, уверенно заводится в любой мороз, не склонен к масложору и способен без нареканий ходить сотни тысяч километров.

Однако идеальный двигатель соседствует с вариатором Jatco, который требует деликатного отношения и безупречного обслуживания, а к пробегу около ста пятидесяти тысяч километров может начать подавать тревожные сигналы. Опытные владельцы это знают, поэтому при выборе Solio его диагностика – не просто рекомендация, а жизненная необходимость.

Лакокрасочное покрытие Solio довольно нежное, и за годы эксплуатации в российских условиях кузов может выглядеть заметно уставшим, покрываясь сколами и царапинами.

В итоге Suzuki Solio предстает бюджетной и даже немного игрушечной снаружи, но при этом по-японски надежной машиной. Это вариант для тех, кто ищет максимально практичный автомобиль на каждый день.

Еще четыре модели с японского рынка, которые стоят как новая Лада Гранта, вы найдете здесь.

Алексеева Елена
Фото:Suzuki и «За рулем»
19.03.2026 
