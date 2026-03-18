Какие из ушедших брендов россияне не хотят забывать – рейтинг народных предпочтений

Сергей Целиков: за 4 года в РФ ввезли 2 млн легковых авто глобальных брендов

Любопытно, что подавляющее большинство из этих 2 млн, а именно 1,5 млн, прибыло уже с пробегом, тогда как новые машины составили лишь около 482 тысяч экземпляров, сообщает в своем ТГ-канале гендиректор «Автостата» Сергей Целиков.

Безусловным лидером симпатий россиян остается японский автопром. Так, Toyota уверенно заняла первую строчку в обоих рейтингах популярности.

В топ-10 новых авто также вошли корейские Hyundai и Kia, разошедшиеся практически поровну (более 52 и 53 тысяч соответственно). За ними следуют немецкие премиум-бренды: BMW (47,1 тыс.) и Mercedes-Benz (28,2 тыс.).

Японская практичность подтверждается и высокими позициями Mazda (25 тыс.), Mitsubishi (18,9 тыс.) и Lexus (19 тыс.).

На рынке подержанных машин картина несколько иная: здесь главным конкурентом Тойоты выступила Honda с результатом почти 300 тысяч ввезенных экземпляров. Далее с заметным отрывом следуют BMW (120 тыс.) и Kia (93,5 тыс.), а также японский Nissan (77,8 тыс.) и немецкий Volkswagen (72 тыс.).

Эти цифры демонстрируют, что привязанность к определенным маркам оказалась сильнее любых логистических и политических сложностей.

Однако есть и обратный пример: французская Renault, который на момент ухода с рынка в 2022 году имела многомиллионную армию поклонников (более 2 млн владельцев в стране), практически исчезла из импорта. За четыре года было ввезено всего 239 новых автомобилей этой марки.