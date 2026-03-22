22 марта
Китайцам незнакома «зарядная тревожность»: всегда есть чем зарядить свой электромобиль

Мобильные роботы-зарядки решают проблему электромобилей

В китайском городе Наньнин нашли остроумное решение для владельцев электромобилей, которым не хватает места для зарядки.

Местные жители теперь могут забыть о поездках на заправочные станции: вызвать робота с батареей можно прямо из приложения, и он сам приедет к машине во дворе.

Небольшое устройство высотой около полутора метров подключается к автомобилю за несколько минут и полностью заряжает его примерно за час. Это настоящая палочка-выручалочка для старых районов, где невозможно установить стационарные зарядные станции из-за дефицита парковочных мест и слабой проводки.

Новинка под названием Energy Tank не только экономит время водителей, но и избавляет от головной боли управляющие компании. Для установки таких роботов не нужно переделывать всю электросеть района. Согласно официальному сайту компании-производителя, Energy Tank в настоящее время доступен в трех моделях – емкостью 30 кВт·ч, 100 кВт·ч и 200 кВт·ч, с максимальной мощностью разряда до 120 кВт.

Технологию уже оценили в отелях и логистических центрах: гости могут заряжать машину прямо у входа, а курьеры – подпитывать электрокары во время погрузки товаров.

Даже гигант CATL уже развернул аналогичные устройства на трассах, чтобы водители не боялись застрять в дальней дороге.

Для многих стран зарядная инфраструктура остается серьезной проблемой. Однако эти мобильные портативные зарядные устройства могут стать выходом, особенно для владельцев отелей. Без необходимости вмешиваться в работу электросети и с минимальными затратами они могут модернизировать свои отели, чтобы обеспечить быструю зарядку.

Источник:  СarNewsChina
Алексеева Елена
22.03.2026 
