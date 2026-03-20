Цены популярного кроссовера российской сборки с оцинкованным кузовом изменились

Кроссовер Evolute i-Joy подорожал в России на 49-59 тысяч рублей

Бренд Evolute увеличил рекомендованные розничные цены на электрический кроссовер i-Joy второго поколения. В зависимости от комплектации стоимость выросла на 49–59 тысяч рублей, что составляет 1,65–2,02%. Об этом свидетельствуют данные мониторинга прайс-листов марки.

Наибольшее подорожание – на 59 тысяч рублей – затронуло среднюю версию Сити. Базовая Бизнес и топовая Сити+ стали дороже на 49 тысяч рублей каждая. Теперь цены выглядят так:

Бизнес – 2 824 000 руб. (+49 000 руб.)

Сити – 2 974 000 руб. (+59 000 руб.)

Сити+ – 3 024 000 руб. (+49 000 руб.)

При этом электромобиль продолжает участвовать в программе льготного автокредитования . При оформлении кредита в уполномоченном банке покупатель может получить господдержку в размере 35% от рекомендованной цены (но не более 925 тыс. рублей). С учетом субсидии даже после повышения цен стоимость i-Joy составляет:

базовая версия – от 1 899 000 руб.;

средняя – от 2 049 000 руб.;

топовая – от 2 099 000 руб.

Напомним, обновленный i-Joy появился в продаже в декабре 2025 года. Модель выпускается на липецком заводе «Моторинвест» на электрической платформе Quantum S3 и представляет собой адаптированную версию китайского Dongfeng Nammi 06 (Dongfeng Vigo).

Кроссовер оснащен передним электромотором мощностью 163 л. с. и 290 Нм, разгоняется до 100 км/ч за 8 секунд. Тяговая батарея емкостью 51,87 кВт·ч позволяет проезжать до 386 км по циклу WLTP, а быстрая зарядка восстанавливает 30–80% заряда за 18 минут.

Автомобиль адаптирован к российским условиям: уже в базе есть обогрев руля, передних кресел, лобового и заднего стекол, форсунок омывателя. Кузов и его элементы полностью оцинкованы.

Напомним, обновленный i-Joy появился в продаже в декабре 2025 года.