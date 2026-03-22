Самое интересное за неделю — дайджест «За рулем»

Кроссовер Volga — первые фото и сроки выхода!

«Возрожденный» нижегородский бренд Volga показал первые официальные изображения первой модели — кроссовера Volga К50.

АВТОВАЗ начал выпуск заднеприводных фургонов SKM

АВТОВАЗ объявил старт сборки коммерческих и грузопассажирских автомобилей под маркой SKM. Эти машины будут собирать в Тольятти на дочернем предприятии АО «ВИС-АВТО» вместе с другими автомобилями новообразованной линейки «Лада Бизнес» (Lada Business), коммерческими модификациями Lada Granta и Niva.

Систему ОСАГО хотят кардинально изменить: что об этом известно

Глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов предложил реформировать систему ОСАГО. Он предложил привязывать полис ОСАГО к водителю, а не к машине.

Автозапчасти подорожают почти на треть из-за войны в Иране

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке ударила по карману российских автомобилистов: до 30% могут вырасти цены на детали для авто в ближайшие месяцы. Особенно на компоненты для дорогих машин.

Госдума ограничила штрафы за езду без ОСАГО: теперь не чаще раза в сутки

Государственная дума приняла во втором и третьем чтениях законопроект, который вносит важное изменение в порядок наказания водителей за отсутствие действующего полиса ОСАГО. Согласно документу, штрафовать за это нарушение будут не чаще одного раза в течение суток.