Крупный семейный кроссовер Kia начали продавать в России: комплектации и цены

Кроссовер Kia Sportage Ace из Китая продаётся в РФ с ценами от 3,2 млн рублей

Параллельный импорт продолжает радовать россиян моделями, которые ранее официально не продавались. Один из таких случаев – китайская версия Kia Sportage Ace, которая лишилась льгот по утилизационному сбору из-за совсем небольшого превышения мощности.

Его двигатель выдаёт 161 л.с., а порог для льготы установлен на отметке ровно в 160 «лошадей». Несмотря на это, поставки машины не прекратились, и её цена в некоторых городах выглядит весьма привлекательно на фоне официальных «китайцев».

Например, обновлённый Jaecoo J7 в базе стоит от 3,26 млн рублей, Chery Tiggo 8 Pro Max – минимум 3,3 млн, а Omoda C7 и вовсе 3,5 млн. Даже Geely Atlas с недавно появившимся передним приводом начинается с 3,45 млн. На этом фоне ценник Sportage Ace от 3 199 000 рублей в частных салонах Хабаровска и Владивостока смотрится выгодно. Правда, за эти деньги предлагаются разные версии: Wonderful Edition в одном городе и внешне похожая Challenge Edition в другом.

Kia Sportage Ace

Обе комплектации очень богатые. В список оборудования входят 18-дюймовые диски с датчиками давления, полный светодиодный свет, кожаная отделка сидений светлого оттенка и мультимедийка с Apple CarPlay и Android Auto. Кожаный руль, круиз-контроль, камера заднего вида с парктроником, климат-контроль, панорамная крыша и бесключевой доступ – всё это тоже в базе. Версия Wonderful Edition дополнительно радует камерой кругового обзора и электроприводом сидений спереди.

Стоимость кроссовера сильно зависит от города. В Астрахани и Воронеже за аналогично оснащённый экземпляр просят уже около 3,3 млн рублей. Московские дилеры оценивают машину заметно выше – от 3,6 до 4,1 млн. А самый высокий ценник, по данным источника, установлен в Краснодаре, где Sportage Ace продают за 4,4 млн рублей.

Интерьер Kia Sportage Ace

Подавляющее большинство предлагаемых машин имеют под капотом один и тот же силовой агрегат: атмосферный 2-литровый мотор на 161 л.с. в паре с 6-ступенчатым автоматом. Привод исключительно передний. Хотя в столице нашёлся один экземпляр с другим двигателем – 1,5-литровым турбо на 200 сил, который работает с 7-ступенчатым «роботом». За него просят 3 690 000 рублей.

Эту модель впервые показали ещё в ноябре 2020 года на автосалоне в Гуанчжоу. Она построена на платформе от предыдущего поколения Hyundai ix35, а производится в Китае на совместном предприятии Dongfeng-Yueda-Kia. Узнать кроссовер легко по массивной решётке радиатора, в которую вписаны фары, «злому» бамперу и вертикальным задним фонарям.