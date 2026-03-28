Volga может выпустить собственную модель: что об этом известно

Автоэксперт Мосеев: из Volga хотят сделать премиум-бренд

Олег Мосеев, ранее возглавлявший Ассоциацию российских автомобильных дилеров (РОАД), поделился подробностями развития марки Volga .

По его информации, компания нацелена на продажу 30 000 автомобилей до конца 2026 года, а в 2027‑м годовой объем должен достичь 80 000 машин. Дилерская сеть в текущем году расширится до 130 центров, а в следующем – до 150.

Мосеев также сообщил, что с 2028 года в планах – запуск производства собственной модели Volga. Ранее глава бренда Татьяна Фадеева подтверждала, что компания работает над следующими поколениями автомобилей и стремится максимально локализовать критически важные компоненты, включая двигатель, трансмиссию и электронику, а также разработать собственные модели.

Кроме того, экс-директор РОАД отметил, что перед брендом поставлена задача вывести Volga в премиум-сегмент.

На данный момент линейка марки представлена одной моделью – среднеразмерным кроссовером Volga K50 , созданным на агрегатной базе Geely Monjaro. Автомобиль получил фирменные эмблемы с крупными буквами Volga и решетку радиатора с вертикальными планками. Продажи стартуют летом. В ближайших планах – выпуск кроссовера K40 и седана C50.

Реализацией проекта занимается АО «Производство легковых автомобилей».

