Подержанные «китайцы» в России: тройка лидеров укрепляет позиции

Исследование: 18 из топ-20 китайских марок с пробегом показали рост продаж за год

Зимний период оказался непростым для российского рынка автомобилей с пробегом.

По данным регистраций, в январе было продано 422 тысячи подержанных машин, в феврале – 435 тысяч. Предварительные результаты марта показывают некоторое оживление, однако преодолеть рубеж в полмиллиона сделок, скорее всего, не удастся. Для сравнения: в «урожайные» месяцы прошлого года объем вторичного рынка превышал 600 тысяч единиц.

При этом насыщение сегмента новых автомобилей китайскими брендами все заметнее влияет и на «вторичку». Эксперты «Газпромбанк Автолизинг» проанализировали ситуацию с перепродажами официально представленных в России китайских марок.

Лидирующая тройка: Chery, Geely, Haval

На Chery пришлось 5,6 тыс. перепродаж (+32% за год). Самые востребованные модели – кроссоверы Tiggo 7 (1,8 тыс., рост 51%) и Tiggo 4 (1,2 тыс., рост 68%). Автосалоны активно выкупают эти автомобили и перепродают с наценкой до 20%.

Geely заняла вторую строчку с 4,7 тыс. сделок (+30%). Спрос распределился шире: кроссовер Coolray выбрали 1 тыс. покупателей (+31%), седан Emgrand увеличил продажи почти в полтора раза (0,7 тыс.), а кроссовер Monjaro привлек 0,8 тыс. клиентов, показав лучшую динамику в модельном ряду (+72%). Вероятно, именно Monjaro вскоре станет доминировать в линейке Geely на «вторичке», как это уже произошло в сегменте новых авто.

Haval замкнул тройку с результатом 4,2 тыс. перепродаж (+65%). При сохранении текущих темпов роста бренд может обойти Geely уже в первом полугодии. Основной драйвер – компактный кроссовер Jolion: 1,7 тыс. сделок, рост на 97%. Более крупный F7, присутствующий на рынке дольше, реализован в объёме 0,7 тыс. (+30%), заметно уступая лидеру.



Остальные бренды

Другие китайские марки также наращивают объемы, но значительно отстают от тройки лидеров. Changan и Exeed реализовали по 1,3–1,5 тыс. автомобилей с пробегом, показав динамику 45–50%, однако их отдельные модели пока не вошли в десятку самых популярных.

В диапазоне 500–900 сделок за месяц расположились Omoda, Tank, Bestune, Jetour и JAC. Jetta (китайско-немецкий бренд) с почти 500 перепродажами продемонстрировала самую яркую динамику в топ-20 – рост на 440% с низкой базы.

На Li Auto, GAC, Jaecoo и Voyah пришлось в среднем по 300–400 перепродаж. Пока они не оказывают существенного влияния на рынок, но по мере увеличения продаж новых машин будет расти и их вторичный объем.

Около двух сотен сделок зафиксировано у Hongqi, Zeekr и BYD. При этом последние два бренда не имеют официальной дистрибуции в России и поставляются по альтернативным каналам.

Ранее «За рулем» сообщал , что Toyota откажется от части стандартов качества при производстве машин.