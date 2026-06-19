С этих иномарок россияне чаще всего пересаживаются на новые Lada

«Автостат»: владельцы Renault чаще других меняют свои машины на новые Lada

Согласно данным петербургской сети дилерских центров «Прагматика», иномарки, которые чаще всего сдают в зачет приобретения новых автомобилей Lada, возглавляет французский бренд Renault – на него приходится 16% всех таких сделок. Вслед за ним идут Hyundai с долей 9% и Nissan, занявший третью строчку с показателем 7%.

По 6% в общем объеме иностранных машин, участвующих в обмене на новые Lada, досталось брендам Opel, Skoda и Chery. Немного отстают Kia и Volkswagen – у обоих по 5%, а замыкают список Suzuki и Chevrolet, набравшие по 4%.

Среди конкретных моделей тройка лидеров выглядит так: Renault Logan, Hyundai Solaris и Nissan Almera. Именно эти автомобили жители Северной столицы чаще всего сдают в трейд-ин, чтобы пересесть на новую «Ладу».

Почему французская марка вне конкуренции

Коммерческий директор «Прагматики» Александр Шапринский поясняет, что Renault занимает особое место в этих сделках. Причина кроется в том, что раньше некоторые модели двух марок выпускались на одной платформе. По сути, они имели схожие характеристики и находились в едином ценовом сегменте. Именно поэтому французский бренд куда популярнее остальных при обмене на LADA.

«Renault до 2022 года постоянно была в лидерах российского авторынка, в результате чего сформировался обширный парк автомобилей бренда, владельцы которых теперь готовы менять их на новые машины. У таких покупателей в приоритете – автомобили массового сегмента с доступными по стоимости запчастями и техническим обслуживанием», – комментирует Шапринский.

Какие машины несут в дилерские центры

Как выяснили аналитики, чаще всего в зачет покупки новой Lada отдают иномарки, выпущенные с 2010 по 2014 год. Их доля составляет 38%. Кстати, средний пробег у машин, участвующих в таких сделках в этом году, достиг 208 тыс. км.

Впрочем, встречаются и настоящие рекордсмены. Самый большой пробег зафиксировали у седана Toyota Corona 1993 года – внушительные 618,3 тыс. км. А вот минимальный показатель показал кроссовер Belgee X70, который проехал всего 12,1 тыс. км.

Самой возрастной машиной, которую сдали ради новой Lada за первые пять месяцев 2026 года, оказался Volkswagen Passat, выпущенный 38 лет назад. На тот момент его одометр показывал 373,2 тыс. км.

Почему владельцы решаются на обмен именно сейчас

Александр Шапринский объясняет высокую долю автомобилей 2010-2014 годов выпуска активной экспансией иностранных брендов в массовом сегменте в тот период. В реальности, срок владения в 10-15 лет – это абсолютно естественный цикл эксплуатации. Как раз в этот момент владельцы обычно задумываются об обновлении: сказывается износ, появляются технические неисправности или просто хочется пересесть на что-то более современное.

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