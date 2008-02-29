Рейтинг автоновостей с 23 по 29 февраля

Что больше всего интересовало посетителей ZR.RU с 23 по 29 февраля? Что волновало, вызывало споры, радовало или, наоборот, огорчало? Более чем наглядные ответы на эти вопросы — в десятке наиболее популярных новостей за неделю. Этот, в каком-то смысле, «хит-парад» мы собрали исходя из сухих цифр статистики: наш Top-10 составлен на основе количества посещений по состоянию на вечер 29 февраля.

1. Совершенно естественно первой новостью стало известие о победителе Гонки звезд на призы «За рулем», совмещенной с 80-летием журнала.После финала Гонки победитель соревнования Алексей Васильев сказал о своей победе: «Я не имел права даже соревноваться с Пике, поэтому считал эту гонку своеобразной шуткой, потому что нельзя даже говорить о том, чтобы пилот ING RenaultF1 мог серьезно работать на снежной трассе. Но для меня это было отличной тренировкой» (23.02.08)

2. С 1 июля произойдут поправки к Правилам дорожного движения.1 июля 2008 года вступят в силу принятые поправки в отдельных Правилах дорожного движения. Так, в перечень знаков, с которыми может применяться табличка «Зона действия», добавились: «Место остановки автобуса», «Место стоянки», «Рекомендуемая скорость». Теперь к перевозке детей будут допускать только автобусы, оборудованные специальными знаками. А при посадке и высадке пассажиров водители общественного транспорта должны будут включать аварийную сигнализацию. (29.02.08)

3. Первые фото Mitsubishi Lancer Prototype-S.Концепт этого автомобиля можно будет увидеть на автосалоне в Женеве, который откроется в начале марта.

Под капотом у полноприводного концепта должен оказаться 241-сильный мотор рабочим объемом 2,0-литра. Его максимальный крутящий момент составляет 343 Н м. Двигатель работает в паре с трансмиссией SST с двойным сцеплением. (26.02.08)

4. Готовая к дебюту на Женевском автосалоне Fiesta объявлена первым продуктом нового глобального процесса разработки автомобилей Ford.Fiesta сохранила компактные размеры, однако стала легче и прочнее. Ряд подготовленных для нее силовых агрегатов включает четыре прежних двигателя (бензиновые объемом 1,25 и 1,4 л и дизельные объемом 1,4 и 1,6 л), а также новый 1,6-литровый бензиновый мотор семейства Duratec мощностью 115 л.с. Кроме того, в планах стоит выпуск Fiesta ECOnetic, двигатель которой будет выбрасывать в атмосферу менее 100 г углекислого газа на километр пути. Производство нового поколения Fiesta начнется осенью на заводе Ford в Кёльне. Позже, в 2009 году, когда объем производства увеличится, Fiesta будет также выпускаться на сборочном предприятии в Валенсии. (28.02.08)

5. Случившееся происшествие, когда в Петербурге эвакуировали машину с сидевшим в ней ребенком, рассматривается в прокуратуре.Игорь Ильясов оставил свой ВАЗ 2112 с включенной аварийной сигнализацией на Коломяжском проспекте в зоне действия знака «Остановка запрещена», чтобы купить воды. В машине остался его 9-летний сын Саша. Когда Илья вышел из магазина, он увидел эвакуатор, увозящий автомобиль с сыном, но не увидел инспекторов. (28.02.08)

6. Fiat Fiorino People-Carrier покажут в Женеве.Производитель засекретил почти всю информацию о своем новом детище. Тем не менее, официальные фотографии автомобиля уже появились в сети. Первое что бросается в глаза при их просмотре, так это весьма экзотический цвет машины. Как утверждают представители Fiat, новинка ориентирована на тех людей, которые хотят иметь надежный, безопасный и просторный автомобиль для путешествий со своими друзьями. (24.02.08)

7. Самый ожидаемый немецкий кроссовер появится в четвертом квартале текущего года.Цена базовой комплектации xDrive35i (3,0-литровый V6 мощностью 300 л. с.) в США составит 52500 долларов. Покупателям, которые желают приобрести автомобиль в более дорогой комплектации, придется раскошелиться на сумму в 63000 долларов. За эти деньги им предложат 4,4-литровую V-образную «восьмерку» мощностью 400 «лошадей». (28.02.08)

8. Американская компания Tricky Air&Billet представила симбиоз того, что ранее казалось совершенно не сочетаемым.Harley-Davidson и гипербайк Suzuki Hayabusa существуют фактически на разных полюсах мира двух колес. Тем не менее тюнерам удалось совместить два этих байка в одном. Даже имя у него «гибридное» — Barley (производное от Harley и Busa). От H-D мотоцикл унаследовал V-твин. Рама производства фирмы Maximum Motorcycles. Пневмоподвеска спереди и сзади. Некоторые внешние элементы взяты у Hayabusa. (27.02.08)

9. В апреле стартуют продажи новых модификаций Hyundai Santa Fe.Полноприводный Hyundai Santa Fe CRDi будет представлен в двух комплектациях с пятиступенчатой механической и пятиступенчатой автоматической коробками передач соответственно. Дизельный двигатель объемом 2,2 л развивает 150 л.с. Модификация Santa Fe c третьим рядом сидений оснащается бензиновым 2,7-литровым двигателем и четырехступенчатой автоматической трансмиссией H-Matic. (27.02.08)

10. Глава Федерального дорожного агентства Олег Белозеров сообщил, что 1,5 млн. км, проложенные в ближайшие 15 лет, существенно облегчили бы российские проблемы. Можно представить себе картину и в денежном исчислении. Объем средств, необходимых для развития автодорожной сети до 2025 года равен 50 трлн. рублей, но чтобы снять наиболее острые вопросы, достаточно в ближайшие 7 лет потратить 9 трлн. рублей. (28.02.08)

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