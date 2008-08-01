ГРАН-ПРИ ЗА РУЛЕМ 2009: ВЫБЕРИ ЛУЧШИХ… и выиграй автомобиль

Уже 14 лет журнал «За рулем» проводит ежегодный конкурс по определению лучшего автомобиля, а последние три года лучшие автомобили называют наши читатели — самая подготовленная и компетентная аудитория, определяющая тенденции рынка. Именно им мы выбираем призы.

Новые из лучших, лучшие из новых!

В этом году наш конкурс пройдет под таким девизом — наиболее достойные автомобили будут выбраны из числа новинок — машин, выведенных на рынок в текущем календарном году. Перечень номинантов (41 автомобиль) и анкета для голосования будут опубликованы в сентябрьском номере журнала, а также на нашем сайте. Читатели смогут выбрать лучшие новинки в девяти классах, заполнив таблицу сравнений; сведения об автомобилях они почерпнут из статей «За рулем», а увидеть и «потрогать» большинство новинок будет возможно на Московском международном автомобильном салоне, который пройдет в Крокус-Экспо с 29 августа по 7 сентября 2008 г.

Победители Гран-при «За рулем»-2009 будут названы в январском выпуске журнала, а церемония вручения Гран-при лучшим автомобилям состоится 23 февраля 2009 года на Центральном московском ипподроме в присутствии глав автомобильной индустрии и представителей прессы.

Выбор главных призов «Гран-при „За рулем“ 2009», — миссия сложная и ответственная. Конечно, у автомобильного журнала призом должен быть автомобиль. Но вот какой? Сначала определились с маркой: авторитетной, надежной, с традициями и разумной по цене. Этим критериям полностью отвечает «Рено-Логан», плюс их производят в Москве.

Попав на завод Автофрамос», задумались. У нас самый массовый журнал — рекордсмен по тиражу не только в стране, но и Европе — да и выбор лучшего автомобиля проходит в 9 классах. Значит, призовой фонд не должен ограничиваться одной машиной. Пусть их будет пять. Как пять пальцев на руке!

Комплектации и цвета. Пусть это останется интригой до момента вручения автомобилей счастливчикам, которые придут 23 февраля на московский ипподром на праздник «За рулем».

Под капотом различий немного: в объеме двигателя, наличию кондиционера и гидроусилитея руля.

Главное, чтобы машины были разноцветными и веселыми.

Попав в просторный салон, так хочется прокатиться. Жаль, нельзя!

Автор: Баландюк Сергей

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